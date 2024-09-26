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MSB'den Lübnan Açıklaması: Koordineli Tahliye Çalışmaları Devam Ediyor

MSB, Lübnan'daki durumun Dışişleri Bakanlığı ile birlikte izlendiğini ve tahliye planlarının hazırlandığını duyurdu.

Yayın Tarihi: 26.09.2024 12:00
Güncelleme Tarihi: 26.09.2024 12:00
MSB'den Lübnan Açıklaması: Koordineli Tahliye Çalışmaları Devam Ediyor

MSB'den Önemli Açıklama

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Lübnan'daki son gelişmeleri düzenli olarak Dışişleri Bakanlığı ile işbirliği içinde takip ettiğini bildirdi.

Tahliye Hazırlıkları Sürüyor

Bakanlık, olası bir tahliye harekâtı için ön planlama ve hazırlıklara devam edildiğini vurguladı. Bu süreçte, gerekli çalışmaların titizlikle yürütüldüğü belirtildi. Lübnan'daki Durum Takip Ediliyor

MSB, Lübnan'daki siyasi ve güvenlik gelişmelerini yakından izlemekte olup, her türlü önlemi almaya kararlı olduklarını ifade etti.

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