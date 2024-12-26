DOLAR
35,27 -0,12%
EURO
36,74 -0,38%
ALTIN
2.979,17 -0,55%
BITCOIN
3.375.006,97 3,41%

MSB'den Önemli Açıklama: TSK'nın Suriye ile İşbirliği Fırsatı

MSB, TSK'nın Suriye'nin yeni yönetimiyle savunma işbirliğini bölge istikrarı için önemli bir fırsat olarak değerlendiriyor.

Yayın Tarihi: 26.12.2024 12:01
Güncelleme Tarihi: 26.12.2024 12:18
MSB'den Önemli Açıklama: TSK'nın Suriye ile İşbirliği Fırsatı

MSB'den Suriye Açıklaması

Millî Savunma Bakanlığı (MSB), Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK), Suriye'nin yeni yönetimi ile geliştireceği savunma alanındaki işbirliğinin önemine dikkat çekti.

İşbirliği Bölgenin İstikrarı İçin Şart

MSB, söz konusu işbirliğinin yalnızca iki ülkenin çıkarları için değil, aynı zamanda bölgemizin istikrarı açısından da büyük bir fırsat oluşturduğunu vurguladı. Bu bağlamda, yürütülecek çalışmaların hem Türkiye hem de Suriye açısından faydalı olacağına inanılıyor.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk...

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk, Bakanlık'ta düzenlenen haftalık basın bilgilendirme toplantısında açıklamalarda bulundu.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk...

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk, Bakanlık'ta düzenlenen haftalık basın bilgilendirme toplantısında açıklamalarda bulundu.

İLGİLİ HABERLER

BDDK'dan Kredi Kartlarında Şifre Kısıtlaması: Yeni Dönem Başlıyor!

2025 Yılına Girerken Şok Zam: Cezalar Yüzde 43,93 Artıyor!

2025 Asgari Ücret Zamı Sonrası Yemek Parası Artacak!

ÖTV muafiyet kapsamı genişledi! Aracı olan devletten ÖTV muafiyet teşviği geliyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Müteahhit Yeterlilik Kriterleri Resmi Gazete'de Yayınlandı
2
Sakarya'da Otomobilin Çarptığı 10 Yaşındaki Çocuk Hayatını Kaybetti
3
Tekirdağ'da Fırtına Nedeniyle Yatan Teknedeki İki Kişi Kurtarıldı
4
Samsun'da Cumhurbaşkanı'na Hakaret Eden Şüpheli Yeniden Gözaltına Alındı
5
İzmir'de Okul Servisi Tıra Çarptı: 1 Öğrenci Hayatını Kaybetti, 1 Yaralı
6
Bakan Göktaş, Engelli Hakları İçin Erişilebilirlik Genelgesi Üzerine Açıklamalarda Bulundu
7
MSB: Münbiç ve Tişrin Barajı Kontrolü Suriye Milli Ordusu'nda!

Yeni Yılda Kredi Faiz Oranları Değişiyor! Ev Alma Hayali Gerçek olacak

ÖTV Muafiyetli Araç Alımları İçin Yeni Düzenlemeler! Süre Uzatıldı

Çalışanlara Müjde: Yüzde 20 Zam ve Saat Başına 40 TL Artış!

Resmi Gazete'de ÖTV Zammı Onaylandı: Yüzde 12.5 Artış Uygulanacak

Emekli zammı asgari ücret zammı ile aynı zammı mı alacak? O açıklama da geldi

2025 Yılına Girerken Şok Zam: Cezalar Yüzde 43,93 Artıyor!

Temmuz'da Asgari Ücrete Zam Kapıda! O Önemli Sinyal Verildi

Asgari Ücret Artışıyla O Maaşlar da 10.000 TL'ye Çıkıyor!

Yüzde 30 asgari ücret zammından nasibini aldı! Ödemeler 1 Ocak’ta uçuşa geçecek

2025 Asgari Ücret Zamı Sonrası Yemek Parası Artacak!

ÖTV muafiyet kapsamı genişledi! Aracı olan devletten ÖTV muafiyet teşviği geliyor

BDDK'dan Kredi Kartlarında Şifre Kısıtlaması: Yeni Dönem Başlıyor!