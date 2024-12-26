MSB'den Önemli Açıklama: TSK'nın Suriye ile İşbirliği Fırsatı

MSB'den Suriye Açıklaması

Millî Savunma Bakanlığı (MSB), Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK), Suriye'nin yeni yönetimi ile geliştireceği savunma alanındaki işbirliğinin önemine dikkat çekti.

İşbirliği Bölgenin İstikrarı İçin Şart

MSB, söz konusu işbirliğinin yalnızca iki ülkenin çıkarları için değil, aynı zamanda bölgemizin istikrarı açısından da büyük bir fırsat oluşturduğunu vurguladı. Bu bağlamda, yürütülecek çalışmaların hem Türkiye hem de Suriye açısından faydalı olacağına inanılıyor.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk, Bakanlık'ta düzenlenen haftalık basın bilgilendirme toplantısında açıklamalarda bulundu.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk, Bakanlık'ta düzenlenen haftalık basın bilgilendirme toplantısında açıklamalarda bulundu.