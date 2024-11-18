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MSB'den Pençe Kilit Harekatı'na Videolu Destek

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe Kilit Harekatı'nda terör hedeflerine yönelik yeni bir video paylaşımı yaptı.

Yayın Tarihi: 18.11.2024 15:11
Güncelleme Tarihi: 18.11.2024 15:11
MSB'den Pençe Kilit Harekatı'na Videolu Destek

MSB'den Pençe Kilit Harekatı'na Videolu Destek

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe Kilit Harekatı bölgesinde terör hedeflerine gerçekleştirilen atışların yer aldığı videoyu sosyal medya hesabından paylaştı.

Paylaşımda, "Terör yuvalarına kilit vurmaya devam ediyoruz" ifadesi kullanılırken, ASELSAN üretimi KORKUT alçak irtifa hava savunma sistemi ile yapılan atışların görüntüleri ortaya konuldu.

Bakanlığın bu paylaşımı, harekatın etkinliğini ve kararlılığını bir kez daha gözler önüne serdi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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