MSB'den Pençe-Kilit Operasyonu Hakkında Açıklama

MSB, Pençe-Kilit Operasyonu ile İlgili Bilgi Verdi

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde gerçekleştirilen güncel faaliyetlere dair önemli bir açıklama yaptı. Bakanlık, sosyal medya platformları üzerinden yaptığı duyuruda, operasyonun sürdürülmekte olduğu ve yapılan çalışmalara dair bilgi verdi.

Kahraman Komandolarımıza Destek

Yapılan paylaşımda, MSB şu ifadeleri kullandı:

"Kahraman komandolarımız, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde arama tarama, keşif/gözetleme ve mevzilerin güçlendirilmesi faaliyetlerine her türlü koşulda azim ve kararlılıkla devam ediyor."

Bakanlık, bu operasyonun, bölgedeki güvenliği sağlamaya yönelik kritik bir adım olduğuna dikkat çekti.