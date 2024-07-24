Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

MSB'den Pençe-Kilit Operasyonu Hakkında Açıklama

MSB, Pençe-Kilit Operasyonu'ndaki faaliyetleri duyurdu ve kahraman komandoların azimle çalıştığını vurguladı.

Yayın Tarihi: 24.07.2024 16:21
Güncelleme Tarihi: 24.07.2024 16:21
MSB'den Pençe-Kilit Operasyonu Hakkında Açıklama

MSB, Pençe-Kilit Operasyonu ile İlgili Bilgi Verdi

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde gerçekleştirilen güncel faaliyetlere dair önemli bir açıklama yaptı. Bakanlık, sosyal medya platformları üzerinden yaptığı duyuruda, operasyonun sürdürülmekte olduğu ve yapılan çalışmalara dair bilgi verdi.

Kahraman Komandolarımıza Destek

Yapılan paylaşımda, MSB şu ifadeleri kullandı:

"Kahraman komandolarımız, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde arama tarama, keşif/gözetleme ve mevzilerin güçlendirilmesi faaliyetlerine her türlü koşulda azim ve kararlılıkla devam ediyor."

Bakanlık, bu operasyonun, bölgedeki güvenliği sağlamaya yönelik kritik bir adım olduğuna dikkat çekti.

İLGİLİ HABERLER

Üşütmek isteyen 26 Temmuz'da Bim'e koşsun yeni kule tipi vantilatör satışta!

E-devlet’te yenilik: Sigorta eksper raporları artık her an elinizin altında!

KPSS şartsız personel alımı! Merkez Bankası yeni personellerini arıyor!

A101’de ücretsiz alışveriş için fırsat! Hediye çeki kampanyası başladı!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
6-65 yaş arası ücretsiz ulaşım sona erdi! Yaşlılara darbe üstüne darbe
2
Bugün yapmayana yarın 13 bin TL ceza kesilecek! Ev sahipleri şimdi yandı
3
1995-2008 arası SGK girişlilere yeni emeklilik tablosu! Yaş ve prim değişti
4
Toplu taşımada ücretsiz dönem bitti! 60-65 yaş üzeri vatandaşlara kötü haber
5
Ankara Büyükşehir Belediyesi iki ilçeye müjdeyi verdi! Sadece 50 dakika sürecek
6
Emeklilere 5 bin TL pazar harçlığı müjdesi canlı yayında geldi ve resmen başladı
7
Ankaralılara müjdeler müjdesi! Tüm vatandaşlara ücretsiz olacak

KPSS şartsız personel alımı! Merkez Bankası yeni personellerini arıyor!

YÖK Atlas Tercih Robotu ile üniversite tercihlerinizi doğru ve kolay yapın!

E-devlet’te yenilik: Sigorta eksper raporları artık her an elinizin altında!

Yerli üretim yeni Renault Duster'dan şaşırtıcı fiyatlar! Motor seçenekleri büyük ilgi görüyor

Cep dolduran kampanya başladı! Tek sefere mahsus 18.000 TL ödenecek!

Emekli maaşı artışı bankaların promosyon savaşını tetikledi! 24 Bin TL'ye ulaşan tutarlar neyin nesi?

Kimse beklemiyordu! Ankara'da toplu taşıma ücretlerine kallavi zam: İşte güncel fiyatlar

iPhone 11 kullananlara kötü haber! Herkes Android'e geçmek isteyecek!

Üşütmek isteyen 26 Temmuz'da Bim'e koşsun yeni kule tipi vantilatör satışta!

A101’de ücretsiz alışveriş için fırsat! Hediye çeki kampanyası başladı!

Anneler dikkat! Devletten büyük eğitim ve sağlık desteği işte şartlar ve detaylar...

Kavga eden komşuların fotoğrafındaki 3 farkı 15 saniyede görebiliyorsanız, gözleriniz bir kartal kadar keskin!