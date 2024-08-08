MSB'den Şehit Jandarma Astsubay Kalaz İçin Taziye Mesajı

MSB'den Şehit Jandarma Astsubay Kalaz İçin Başsağlığı Mesajı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Şırnak'taki üs bölgesinde görevli olan Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Muhammet Kalaz için taziye mesajı yayımladı. Kalaz, arama ve tarama faaliyeti sırasında rahatsızlanarak hastaneye kaldırılmış ve burada hayatını kaybetmiştir.

Bakanlığın Taziye Mesajı

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "8 Ağustos 2024 tarihinde şehit düşen kahraman silah arkadaşımıza Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı dileriz." Bu mesaj, vatan savunması için hayatını kaybeden tüm kahramanlara duyulan saygının bir ifadesidir.