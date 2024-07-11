Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

MSB'den Son Dakika: 2024 yeni bedelli askerlik ücreti belli oldu!

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), 2024 yılının ikinci altı ayı için bedelli askerlik ücretini duyurdu. Bakanlık tarafından yapılan açıklamaya göre, bedelli askerlik tutarı 217 bin 871 lira 4 kuruş olarak belirlendi.

Yayın Tarihi: 11.07.2024 12:59
Güncelleme Tarihi: 11.07.2024 12:59
MSB'den Son Dakika: 2024 yeni bedelli askerlik ücreti belli oldu!

Yeni bedelli askerlik ücreti, Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yayımlanan 'Mali ve Sosyal Haklar Genelgesi' doğrultusunda belirlendiği bildirildi.

Başvurular Başladı

MSB'nin düzenlediği basın toplantısında konuşan Milli Savunma Bakanlığı Basın Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk, yeni bedelli askerlik ücreti hakkında şu açıklamalarda bulundu: "Bedelli askerlik tutarı, 217 bin 871 lira 4 kuruş olarak belirlenmiştir. Başvurular 8 Temmuz 2024 tarihinden itibaren kabul edilmeye başlanmıştır."

Yüksek Başvuru Sayısı

24-28 Haziran tarihleri arasında yapılan açıklamaya göre, yeni bedelli askerlik için 46 bin 972 kişi başvuru yapmıştır.

İLGİLİ HABERLER

Tarım Kredi'den kapış kapış gidecek Aşure Malzemesi indirimi! Her haneye girecek

BİM'de çeyizlik ürünler bomba fiyata geliyor! 11-12-13-14 Temmuz BİM aktüel ürünler kataloğu

Toplu taşımada yeni dönem! Otobüs, metrobüs, tramvay kullanana 90 dakika bedava müjdesi

Bankadan 3.000 TL destek! Bu keyif ayakları yerden kesecek

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
6-65 yaş arası ücretsiz ulaşım sona erdi! Yaşlılara darbe üstüne darbe
2
Bugün yapmayana yarın 13 bin TL ceza kesilecek! Ev sahipleri şimdi yandı
3
1995-2008 arası SGK girişlilere yeni emeklilik tablosu! Yaş ve prim değişti
4
Toplu taşımada ücretsiz dönem bitti! 60-65 yaş üzeri vatandaşlara kötü haber
5
Ankara Büyükşehir Belediyesi iki ilçeye müjdeyi verdi! Sadece 50 dakika sürecek
6
Emeklilere 5 bin TL pazar harçlığı müjdesi canlı yayında geldi ve resmen başladı
7
Ankaralılara müjdeler müjdesi! Tüm vatandaşlara ücretsiz olacak

Bankadan 3.000 TL destek! Bu keyif ayakları yerden kesecek

BİM'de çeyizlik ürünler bomba fiyata geliyor! 11-12-13-14 Temmuz BİM aktüel ürünler kataloğu

Tarım Kredi'den kapış kapış gidecek Aşure Malzemesi indirimi! Her haneye girecek

Emeklilere düğün bayram ettirecekler! Başvuranlar 12 ay tek kuruş para ödemeyecek

Toplu taşımada yeni dönem! Otobüs, metrobüs, tramvay kullanana 90 dakika bedava müjdesi

Ziraat Bankası, İş Bankası, Garanti BBVA gaza bastı! Emekliye, çalışana 50.000 TL'lik dev destek var!

AK Parti’den asgari ücret açıklaması! Zam için tarih bile verildi

Hamamböceklerini kaçıran basit tüyo! Böcek ilacı kullanmadan hemen yok ediyor

Meclis onayı verdi! En düşük emekli maaşında yeni rakam ayyuka çıktı: İşte ödenecek yeni miktar

İŞKUR 18-55 yaş arası devlet işçisi alımı yapacak! Bu şartlara uyanlar hemen işe alınacak

İstanbullulara ücretsiz toplu ulaşım müjdesi: Gün boyu bedava olacak

TC kimlik no 2,6,8,0,4 ile bitenler hemen kontrol etsin! Emekliye bir değil iki maaş birden geliyor