MSB'den Son Dakika: 2024 yeni bedelli askerlik ücreti belli oldu!

Yeni bedelli askerlik ücreti, Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yayımlanan 'Mali ve Sosyal Haklar Genelgesi' doğrultusunda belirlendiği bildirildi.

Başvurular Başladı

MSB'nin düzenlediği basın toplantısında konuşan Milli Savunma Bakanlığı Basın Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk, yeni bedelli askerlik ücreti hakkında şu açıklamalarda bulundu: "Bedelli askerlik tutarı, 217 bin 871 lira 4 kuruş olarak belirlenmiştir. Başvurular 8 Temmuz 2024 tarihinden itibaren kabul edilmeye başlanmıştır."

Yüksek Başvuru Sayısı

24-28 Haziran tarihleri arasında yapılan açıklamaya göre, yeni bedelli askerlik için 46 bin 972 kişi başvuru yapmıştır.