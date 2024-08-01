MSB'den Son Operasyonlar ve Güvenlik Önlemleri

Milli Savunma Bakanlığı'ndan Bilgilendirme

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), gerçekleştirilen son operasyonlar hakkında önemli bilgiler paylaştı. Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk'ün düzenlediği basın toplantısında, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) son dönemdeki etkin faaliyetleri masaya yatırıldı.

Son Operasyonların Detayları

Tuğamiral Aktürk, yaptığı açıklamada, "Irak ve Suriye'nin kuzeyinde son bir haftada 67 teröristin etkisiz hale getirildiğini" belirtti. 1 Ocak tarihinden bugüne kadar ise toplamda 1588 teröristin etkisiz hale getirildiğini ifade etti.

Aktürk, operasyonların detaylarını aktararak, "Bu kapsamda 770 teröristin Irak'ın kuzeyinde, 818 teröristin ise Suriye'nin kuzeyinde etkisiz hale getirildiğini" duyurdu.

Hudut Güvenliği ve Yasa Dışı Geçişler

Hudut güvenliği ile ilgili bilgileri de paylaşan Aktürk, "Son bir hafta içerisinde 310 kişinin Yakalanırken, 66 bin 975 kişinin ise yasa dışı geçişi engellenmiştir." dedi.

Uluslararası Gelişmeler ve İnsanlık Durumu

Aktürk, İsrail'in Gazze'deki saldırılarına dikkat çekerek, uluslararası toplumun çağrılarına rağmen devam eden saldırıların bölgede daha büyük felaketlere yol açabileceğini belirtti. Hayatını kaybeden Filistinli sayısının 40 bine yaklaştığını ve sivillerin zor durumda kaldığını ifade etti.

Eğitim ve Tatbikat Faaliyetleri

TSK'nın eğitim ve tatbikat faaliyetlerine de dikkat çeken Aktürk, birçok uluslararası tatbikatın devam ettiğini ve Türk Deniz Kuvvetleri'nin uluslararası görevler üstlendiğini aktardı.

Doğal Afetlerle Mücadele

Son olarak, doğal afetlerle mücadele konusuna değinen Aktürk, 17 ayrı orman yangınına destek verdiklerini ve 995 sorti ile yangın söndürme çalışmalarında yer aldıklarını bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk, Bakanlıkta düzenlediği basın bilgilendirme toplantısında açıklamalarda bulundu.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk, Bakanlıkta düzenlediği basın bilgilendirme toplantısında açıklamalarda bulundu.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk, Bakanlıkta düzenlediği basın bilgilendirme toplantısında açıklamalarda bulundu.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk, Bakanlıkta düzenlediği basın bilgilendirme toplantısında açıklamalarda bulundu.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk, Bakanlıkta düzenlediği basın bilgilendirme toplantısında açıklamalarda bulundu.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk, Bakanlıkta düzenlediği basın bilgilendirme toplantısında açıklamalarda bulundu.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk, Bakanlıkta düzenlediği basın bilgilendirme toplantısında açıklamalarda bulundu.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk, Bakanlıkta düzenlediği basın bilgilendirme toplantısında açıklamalarda bulundu.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk, Bakanlıkta düzenlediği basın bilgilendirme toplantısında açıklamalarda bulundu.