MSB'den Son Operasyonlar ve Güvenlik Önlemleri Açıklandı

MSB'de Basın Bilgilendirme Toplantısı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak ve Suriye'nin kuzeyini kapsayan operasyonlarla ilgili önemli bilgileri paylaştı. MSB Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk, son bir haftada 48 teröristin etkisiz hale getirildiğini vurguladı.

Terörist Operasyonları ve Bulunan Malzemeler

Tuğamiral Aktürk, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK), PKK/KCK/PYD-YPG, DEAŞ ve FETÖ gibi terör örgütlerine karşı yurt içi ve sınır ötesinde yürüttüğü operasyonların kesintisiz olarak devam ettiğini belirtti. Son bir haftada Irak ve Suriye'nin kuzeyinde toplam 2,505 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Ayrıca, Pençe-Kilit operasyon bölgesinde tespit edilen teröristlere ait mağaralarda çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi.

Sınır Güvenliği ve Yasa Dışı Geçişler

Aktürk, hudutların en yoğun tedbirlerle korunduğunu ve son bir haftada 537 şahsın yasadışı geçişine engel olunduğunu belirtti. Yılbaşından itibaren yakalananların sayısı 12 bin 610, engellenenlerin sayısı ise 87 bin 755 olarak açıklandı.

Bölgesel Barış Çabaları

Aktürk, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler’in yurt içindeki çeşitli etkinliklere katıldığını hatırlatarak, şu an uluslararası ilişkilerin güçlendirilmesi için önemli karşılamalar gerçekleştirdiklerini ifade etti. Aktürk, İsrail'in Filistin’deki saldırgan tutumunu da eleştirerek, uluslararası toplumu gerekli adımları atmaya çağırdı.

Eğitim ve Tatbikatlar

MSB, eğitim ve tatbikat faaliyetlerinin de devam ettiğini açıkladı. 18-29 Kasım tarihleri arasında çeşitli tatbikatlar düzenlenecek olup, NATO görevleri çerçevesinde uluslararası iş birlikleri sürdürülmektedir.

K.K.T.C. Kuruluş Yılı Etkinlikleri

Tuğamiral Aktürk, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin 41'inci kuruluş yıl dönümü etkinliklerine de değinerek, çeşitli askeri gösterilerin gerçekleştirileceğini belirtti.

Yerli ve Milli Savunma Sanayi

TSK'nın yerli ve millî savunma sanayisine olan katkıları da gündeme getirildi. Aktürk, ASELSAN'ın 49'uncu kuruluş yıl dönümünü kutladıklarını vurgulayarak, muhtelif zırhlı muharebe araçları ile ilgili kabul faaliyetlerinin devam ettiğini duyurdu.

Askeri Personel Temin Süreci

Tuğamiral Aktürk, personel ve askeri öğrenci temin faaliyetlerinin planlandığı gibi sürdüğünü, 2024 yılına yönelik başvuruların devam ettiğini belirtti.

Son olarak, TSK'nın, terörle mücadele, hudut güvenliği ve uluslararası barış konularında azim ve kararlılıkla görevlerine devam edeceğini duyurdu.

(Sürecek)

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.