MSB'den Son Terör Operasyonları ve Güvenlik Güncellemeleri

MSB, son haftada 94 teröristin etkisiz hale getirildiğini ve sınır güvenliğine ilişkin önemli açıklamalar yaptı.

Yayın Tarihi: 09.01.2025 10:43
Güncelleme Tarihi: 09.01.2025 10:43
MSB'den Son Terör Operasyonları ve Güvenlik Güncellemeleri

MSB'den Terörle Mücadele ve Güvenlik Bilgilendirmesi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak ve Suriye'nin kuzeyindeki operasyonlar dahil son bir haftada 94 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu. MSB Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk, bu bilgiyi Mavi Vatan-2025 Tatbikatı'nın gözlemci günü kapsamında yaptığı açıklamada paylaştı.

Tatbikat Detayları

Aktürk, Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK), karada, denizde, havada ve siber alanda etkinliğini arttırarak tatbikat sayısını ve kapsamını her geçen yıl artırdığını belirtti. Mavi Vatan-2025 Tatbikatı, 7-16 Ocak tarihlerinde Karadeniz, Ege Denizi ve Akdeniz'de gerçekleştirilmektedir. Bu tatbikat kapsamında 90 gemi, 50 hava aracı ve 20 bin personel yer alıyor.

Terörle Mücadele ve Sınır Güvenliği

Aktürk, terör örgütleri PKK/KCK-PYD/YPG/SDG ve DEAŞ'a karşı yapılan operasyonların kesintisiz sürdüğünü ifade ederek, 2024 yılı dahil toplam 3 bin 164 teröristin etkisiz hale getirildiğini vurguladı. Son hafta içinde sınır karakollarına teslim olan 4 teröristin, Türk Silahlı Kuvvetlerinin sürekli operasyonların yanı sıra önleyici ve yok edici tedbirler uyguladığına dikkat çekti.

Güvenlik Tedbirleri ve Uluslararası İşbirliği

Hudut güvenliğine ilişkin bilgiler veren Aktürk, 108 şahsın yakalandığını ve bunlardan 7'sinin terör örgütü mensubu olduğunu açıkladı. Ayrıca, Suriye'deki süreçten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Türkiye'nin Suriye halkının yanında olmaya devam edeceğini belirtti. Aktürk, MCM BLACK SEA isimli Mayın Karşı Tedbirleri Görev Grubu'nun toplantısının 14-16 Ocak'ta Bulgaristan'da gerçekleştirileceğini de bildirdi.

Orta Doğu'daki Durum ve İlişkiler

Aktürk, Gazze'deki insani krizin durdurulması çağrısında bulunarak, İsrail'in Lübnan'da ilan edilen ateşkese uyması gerektiğinin altını çizdi. Ayrıca, bağımsız bir Filistin devletinin kurulmasının şart olduğunu vurguladı.

Yeni Silah Sistemleri ve Bedelli Askerlik

Türkiye'nin yerli ve milli savunma sanayi ürünleriyle TSK'nın kabiliyetlerinin arttığını belirten Aktürk, yarın yapılacak törenle Kara Kuvvetlerine teslim edilecek Kirpi-2 araçlarından bahsetti. Ayrıca, bedelli askerlik tutarının 243 bin 13 lira 44 kuruş olarak belirlendiğini ifade etti.

Çalışan Gazeteciler Günü

Aktürk, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle, kamuoyunun doğru ve güvenilir bilgiye ulaşması için çalışan gazetecilerin önemine vurgu yaptı ve tüm gazetecilerin gününü kutladı.

MSB, ülkenin güvenliği için gerekli tüm tedbirleri alarak, daha güçlü bir Türkiye için görevlerine devam edeceğini bildirdi.

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