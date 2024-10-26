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MSB'den Suriye'deki Terör Operasyonlarına Dair Açıklama

Suriye'nin kuzeyinde gerçekleştirilen operasyonda 17 PKK/YPG teröristi etkisiz hale getirildi.

Yayın Tarihi: 26.10.2024 12:44
Güncelleme Tarihi: 26.10.2024 12:44
MSB'den Suriye'deki Terör Operasyonlarına Dair Açıklama

MSB, Terörle Mücadeleye Devam Ediyor

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı, Barış Pınarı ve Münbiç bölgelerinde önemli bir operasyon gerçekleştirdi.

17 Terörist Etkisiz Hale Getirildi

Yapılan açıklamaya göre, bu bölgelerdeki terör unsurlarına yönelik operasyonlar sonucunda toplamda 17 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi. MSB, ülkenin güvenliğini sağlamak adına terörle mücadeleye kararlılıkla devam edeceğini vurguladı. Güvenlik Önlemleri Sürecek

Bu operasyonların, Türkiye'nin güney sınırındaki güvenliğin artırılması ve bölgedeki terör tehdidinin ortadan kaldırılması amacıyla yapıldığı bildirildi.

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