MSB'den Suriye'deki Terör Operasyonlarına Dair Açıklama

MSB, Terörle Mücadeleye Devam Ediyor
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı, Barış Pınarı ve Münbiç bölgelerinde önemli bir operasyon gerçekleştirdi.
17 Terörist Etkisiz Hale Getirildi
Yapılan açıklamaya göre, bu bölgelerdeki terör unsurlarına yönelik operasyonlar sonucunda toplamda 17 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi. MSB, ülkenin güvenliğini sağlamak adına terörle mücadeleye kararlılıkla devam edeceğini vurguladı. Güvenlik Önlemleri Sürecek
Bu operasyonların, Türkiye'nin güney sınırındaki güvenliğin artırılması ve bölgedeki terör tehdidinin ortadan kaldırılması amacıyla yapıldığı bildirildi.