MSB'den Suriye ve Güvenlik Açıklamaları: 93 Bin 326 Kişi Engellendi

MSB Basın bilgilendirme toplantısı yapıldı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk, düzenlenen haftalık basın bilgilendirme toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. Aktürk, "Ülkemiz, Suriye'nin ve bölgemizin güvenliğine tehdit oluşturan ve oluşan durumu fırsat bilerek alan kazanmaya çalışan terörist gruplara yönelik önleyici ve yok edici tedbirler almaktadır." dedi.

Helikopter Kazası Hakkında Bilgiler

Aktürk, Isparta'da eğitim uçuşu gerçekleştiren UH-1 tipi helikopterin kaza kırıma uğramış olduğunu belirterek, olayın sebebinin kaza kırım ekibinin incelemesi sonrasında netleşeceğini ifade etti. Bu kaza sonucunda şehit olan askerlere Allah’tan rahmet, ailelerine ve Türk Silahlı Kuvvetleri’ne başsağlığı diledi.

Terörle Mücadele ve Hudut Güvenliği

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Irak ve Suriye’nin kuzeyinde yürüttüğü terörle mücadele operasyonlarının kararlılıkla devam ettiğini vurgulayan Aktürk, "Son bir hafta içerisinde Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 3 PKK'lı teröristin daha Habur'daki hudut karakoluna teslim olduğunu" bildirdi. Ayrıca, yıl içerisinde çok sayıda yasa dışı geçişin engellendiği ve bu sayının toplamda 93 bin 326'ya ulaştığı belirtildi.

Suriye'deki Durum ve İsrail'in Saldırıları

Suriye'deki son gelişmeleri değerlendiren Aktürk, Türkiye’nin Suriye halkının yanında durduğunu ifade ederken, terörist grupların bölgedeki belirsizlikten faydalanmasına müsaade edilmeyeceğini vurguladı. Aktürk, ayrıca İsrail’in Suriye’ye yönelik haksız saldırılarına karşı Türkiye’nin tavrını net bir şekilde ortaya koyduğunu belirtti.

Uluslararası Görevler ve Tatbikatlar

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin uluslararası misyonlar çerçevesinde başarılı görevlerde bulunduğunu aktaran Aktürk, NATO Daimi Deniz Görev Grubu-2'nin komutasını sürdürdüklerini, önümüzdeki yıllarda gerçekleştirilecek tatbikatlara da değindi.

Yerli ve Milli Savunma Sanayisi

Aktürk, yerli ve milli savunma sanayisi ürünleriyle TSK'nın kabiliyetlerinin artırılmasına yönelik çalışmalara devam edildiğini belirtti.

Helikopter Kazası Detayları

Bakanlık kaynakları, Isparta'daki helikopter kazasına ilişkin uçuş eğitimi sırasında iki helikopterin temas etmesinden kaynaklandığını, bu durumun helikopterin yaşıyla ya da bakımıyla bir ilgisi bulunmadığını açıkladı. Kazanın detaylı incelemesinin sürdüğü ifade edildi.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk, Bakanlık'ta düzenlenen haftalık basın bilgilendirme toplantısında açıklamalarda bulundu.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk, Bakanlık'ta düzenlenen haftalık basın bilgilendirme toplantısında açıklamalarda bulundu.