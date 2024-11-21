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MSB'den Teğmenlere Disiplin İkazı: 'Mustafa Kemal'in Askerleriyiz' İfadesi Yanlış Anlaşılıyor!

MSB, teğmenlerin disipline sevk edilmesine ilişkin açıklama yaptı; suçlamaların yanlış anlaşıldığını vurguladı.

Yayın Tarihi: 21.11.2024 12:00
Güncelleme Tarihi: 21.11.2024 12:00
MSB'den Teğmenlere Disiplin İkazı: 'Mustafa Kemal'in Askerleriyiz' İfadesi Yanlış Anlaşılıyor!

Millî Savunma Bakanlığı (MSB), bazı teğmenlerin disipline sevk edilmesine ilişkin önemli bir açıklama yaptı. Bakanlık, teğmenlerin yürüttüğü faaliyetlerin ve istenen davranışların Mustafa Kemal'in askerleri oldukları ifadesiyle ilişkilendirilemeyeceğini belirtti.

Bakanlık, konuya açıklık getirerek, teğmenlerin kılıç çatma eyleminin, amirlerin ikazlarına rağmen kasıtlı ve organize disiplinsizlik

MSB, tüm askeri personelin disiplin ilkelerine uyması gerektiğinin altını çizerken, tam olarak bu davranışların kabul edilemez olduğunu ifade etti. Açıklamada, askerlerin ülkenin tüm değerlerine bağlı kalmasının ve bu değerleri korumanın önemine dikkat çekildi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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