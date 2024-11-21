MSB'den Teğmenlere Disiplin İkazı: 'Mustafa Kemal'in Askerleriyiz' İfadesi Yanlış Anlaşılıyor!

MSB, tüm askeri personelin disiplin ilkelerine uyması gerektiğinin altını çizerken, tam olarak bu davranışların kabul edilemez olduğunu ifade etti. Açıklamada, askerlerin ülkenin tüm değerlerine bağlı kalmasının ve bu değerleri korumanın önemine dikkat çekildi.

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