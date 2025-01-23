MSB'den Terörle Mücadele ve Güvenlik Gelişmeleri Üzerine Bilgilendirme

Milli Savunma Bakanlığı'ndan Önemli Açıklamalar

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak ve Suriye'nin kuzeyindeki terörle mücadele operasyonlarına ilişkin son bilgileri kamuoyuyla paylaştı. MSB Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk, 1 Ocak 2025'ten bu yana 221 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Bunların 69’u sadece son bir hafta içinde, 64’ü ise Irak'ta, 157’si Suriye'nin kuzeyinde gerçekleştirilen operasyonlar neticesinde gerçekleşti.

Bölgedeki Gelişmeler

Aktürk, bu süreçte teröristlere ait çok sayıda silah, mühimmat ve yaşam malzemesinin ele geçirildiğini belirtti. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin başarılı operasyonlarının devam edeceğini vurgulayan Aktürk, “Tek bir terörist kalmayıncaya kadar azim ve kararlılıkla devam edeceğiz.” dedi.

Sınır Güvenliği ve Uyuşturucu Operasyonları

Ayrıca Aktürk, yılbaşından bu yana 5,130 kişinin yasa dışı yollarla sınırı geçemediğini ve bu hafta içerisinde 135 kilogram uyuşturucu katkısı ile, 69 kilo 550 gram eroin ve 65 kilo 550 gram metamfetamin ele geçirildiğini bildirdi.

Bölgesel Barış ve Uluslararası İlişkiler

Aktürk, Türkiye'nin stratejik rolünü güçlendirdiğini, Kıbrıs’tan Azerbaycan’a, Libya’dan Bosna-Hersek’e kadar geniş bir coğrafyada barış ve güvenliğe yönelik katkılar sunduğunu ifade etti. Suriye’deki durumu değerlendirirken, işgal edilen toprakların terör örgütlerinden kurtarılması gerektiğini bildirdi.

Gazze'deki Ateşkes ve İkili Görüşmeler

Aktürk, Gazze'de sağlanan ateşkes mutabakatına dikkat çekerek, insani yardımların eksiksiz ulaştırılmasının önemine vurgu yaptı. Ayrıca, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in uluslararası temaslarına dair bilgiler verdi.

Askeri Eğitim ve Uluslararası Faaliyetler

MSB, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ulusal ve uluslararası eğitim faaliyetlerine devam ettiğini belirtti. Kars’ta 20 Ocak'ta başlayan Kış-2025 Tatbikatı ve diğer uluslararası tatbikatlar hakkında bilgiler paylaşıldı.

Yerel ve Uluslararası Yardım Çalışmaları

Doğal afetler sonrası yardım faaliyetlerinin sürdüğünü belirten Aktürk, Polonya’daki sel felaketi sonrası Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından kurulan köprüyü örnek gösterdi.

Yerli Savunma Sanayi Yenilikleri

Yerli ve milli savunma sistemlerinin güçlendirildiğine dikkat çeken Aktürk, yeni teknoloji silah sistemlerinin envantere alındığını aktardı.

Askeri Öğrenci Temini

Ayrıca, Milli Savunma Üniversitesi'nde askeri öğrenci alımının devam ettiğini belirtmiştir. Başvurular 27 Ocak’a kadar alınacaktır.

(Sürecek)