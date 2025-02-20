MSB'den Terörle Mücadele ve Uluslararası İşbirliği Açıklamaları

MSB, son 1 haftada 31 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu. Tuğamiral Aktürk, güvenlik önlemlerini ve uluslararası tatbikatları aktardı.

Yayın Tarihi: 20.02.2025 13:15
Güncelleme Tarihi: 20.02.2025 13:20
MSB'den Terörle Mücadele ve Uluslararası İşbirliği Açıklamaları

MSB Haftalık Bilgilendirme Toplantısı Düzenledi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), düzenlediği basın bilgilendirme toplantısında, Irak ve Suriye'nin kuzeyinde yürütülen terörle mücadele operasyonları hakkında önemli bilgiler paylaştı. MSB Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk, son bir haftada 31 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Terörle Mücadelede Sıkı Önlemler

Aktürk, Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) terörle mücadele çerçevesinde, 1 Ocak'tan bugüne kadar toplam 408 teröristin etkisiz hale getirildiğini belirtti. Ayrıca, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlere ait çok sayıda silah, mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi. Aktürk, "Operasyonlarımız kapsamında barınma alanlarından kaçan 5 PKK'lı terörist hudut karakollarımıza teslim olmuştur," ifadelerini kullandı.

Hudut Güvenliği ve Yasa Dışı Geçişler

Hudut güvenliğine de değinen Tuğamiral Aktürk, son bir hafta içinde yasadışı geçiş teşebbüsünde bulunan 106 şahsın yakalandığını açıkladı. Bunlardan 3'ü terör örgütü üyesi olup, 1 Ocak'tan bugüne kadar toplam 720 kişinin yakalandığını ve 9.754 kişinin de engellendiğini aktardı.

Uluslararası İşbirliği ve Tatbikatlar

Aktürk, Türkiye'nin uluslararası askeri işbirliklerine de vurgu yaparak, 10-21 Şubat tarihleri arasında Pakistan'da gerçekleştirilen Atatürk Tatbikatının yanı sıra, farklı ülkelerde düzenlenen tatbikatlar hakkında bilgi verdi. Bu tatbikatların hem karada, hem denizde, hem de havada çok yönlü caydırıcılığı artırmayı amaçladığını iletti.

Savunma Sanayisi Gelişmeleri

Tuğamiral Aktürk, milli savunma sanayisinin geliştirilmesi konusunda da müjdeli haberler verdi. Kara Kuvvetleri Komutanlığı tarafından muayene ve kabul faaliyetleri tamamlanan T-70 Genel Maksat Helikopteri ve HİSAR-O hava savunma füze sistemleri ile ilgili çalışmaların hızla sürdüğünü açıkladı.

Personel Temini ve Eğitim Faaliyetleri

MSB, askeri öğrenci temini ile ilgili olarak 23 Şubat'ta yapılacak sınavı duyurdu. Ayrıca, 24-27 Şubat tarihlerinde düzenlenecek kariyer fuarlarında, personel alım süreçlerine dair bilgiler verilecek.

Tuğamiral Aktürk, Türkiye'nin NATO'daki rolü hakkında da önemli açıklamalarda bulunarak, "NATO'nun güçlü ve güvenilir bir üyesi olarak, katkılarımız sürecektir," dedi. Ayrıca, dost ülke Kosova'nın bağımsızlığının 17. yıl dönümünü kutladı.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri ve Bakanlık Sözcüsü Tuğamiral...

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri ve Bakanlık Sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk, Terörizmle Mücadele Mükemmeliyet Merkezi Komutanlığında düzenlenen haftalık basın bilgilendirme toplantısında açıklamalarda bulundu.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri ve Bakanlık Sözcüsü Tuğamiral...

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri ve Bakanlık Sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk, Terörizmle Mücadele Mükemmeliyet Merkezi Komutanlığında düzenlenen haftalık basın bilgilendirme toplantısında açıklamalarda bulundu.

İLGİLİ HABERLER

İstanbul'da Doğa Şovu: Kar Yağarken Şimşek Çaktı!

MEB, 1381 Engelli Öğretmen Ataması İçin Başvuru Sürecini Duyurdu

Malatya Kira Fiyatlarında Çakılma: 4.000 TL Seviyelerine Düşüş Bekleniyor!

İstanbul Valisi'nden Hava Uyarısı: Uçuşlar İptal, Okul Tatili Gündemde Mi?

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Beykoz'da Karlı Yolda Otomobilin Yaraladığı Anlar Kamerada
2
Erzurum'da Jandarmadan Kar Kışına Müdahale: 143 Kişi Kurtarıldı
3
Tekirdağ'da Uyuşturucu Operasyonu: 5 Zanlı Tutuklandı
4
FNSS ve EDGE, BAE'nin BMP-3 Zırhlı Araçlarını Modernize Edecek
5
Ankara'da Taksiciler, Sürücüyü Darbederek Hakim Karşısına Çıkıyor
6
MSB'den Terörle Mücadele ve Uluslararası İşbirliği Açıklamaları
7
Aydın'da Devrilen Tırın Sürücüsü Yaralandı, Kaza Güvenlik Kamerasında görüntülendi

İstanbul'da 21 Şubat Okullar Tatil Mi? Vali Gül Açıklama Yaptı!

İstanbul'da Ulaşım Durumu Kritik: Metro ve Tramvay Seferleri Gece Uzatıldı

Ankaralılar İçin Ramazan Öncesi Ekmek Desteği Başladı!

İstanbul'da Doğa Şovu: Kar Yağarken Şimşek Çaktı!

Malatya Kira Fiyatlarında Çakılma: 4.000 TL Seviyelerine Düşüş Bekleniyor!

İzmir'de Öğrencilere Yüzde 50 Ulaşım İndirimi: 1 Mart'ta Başlıyor

Emekliler için Ramazan Bayramı İkramiyesi Kötü Haber: Alınamayacak!

Hepsiburada'dan Ramazan Ayına Özel Şok İndirimler

Yolcu Taşımacılığında Yeni Yönetmelik Resmi Gazete'de Yayınlandı

Emeklilere Promosyon Fiyaskosu: SGK'dan Hayal Kırıklığı

MEB, 1381 Engelli Öğretmen Ataması İçin Başvuru Sürecini Duyurdu

İstanbul Valisi'nden Hava Uyarısı: Uçuşlar İptal, Okul Tatili Gündemde Mi?