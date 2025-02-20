MSB'den Terörle Mücadele ve Uluslararası İşbirliği Açıklamaları

MSB Haftalık Bilgilendirme Toplantısı Düzenledi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), düzenlediği basın bilgilendirme toplantısında, Irak ve Suriye'nin kuzeyinde yürütülen terörle mücadele operasyonları hakkında önemli bilgiler paylaştı. MSB Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk, son bir haftada 31 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Terörle Mücadelede Sıkı Önlemler

Aktürk, Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) terörle mücadele çerçevesinde, 1 Ocak'tan bugüne kadar toplam 408 teröristin etkisiz hale getirildiğini belirtti. Ayrıca, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlere ait çok sayıda silah, mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi. Aktürk, "Operasyonlarımız kapsamında barınma alanlarından kaçan 5 PKK'lı terörist hudut karakollarımıza teslim olmuştur," ifadelerini kullandı.

Hudut Güvenliği ve Yasa Dışı Geçişler

Hudut güvenliğine de değinen Tuğamiral Aktürk, son bir hafta içinde yasadışı geçiş teşebbüsünde bulunan 106 şahsın yakalandığını açıkladı. Bunlardan 3'ü terör örgütü üyesi olup, 1 Ocak'tan bugüne kadar toplam 720 kişinin yakalandığını ve 9.754 kişinin de engellendiğini aktardı.

Uluslararası İşbirliği ve Tatbikatlar

Aktürk, Türkiye'nin uluslararası askeri işbirliklerine de vurgu yaparak, 10-21 Şubat tarihleri arasında Pakistan'da gerçekleştirilen Atatürk Tatbikatının yanı sıra, farklı ülkelerde düzenlenen tatbikatlar hakkında bilgi verdi. Bu tatbikatların hem karada, hem denizde, hem de havada çok yönlü caydırıcılığı artırmayı amaçladığını iletti.

Savunma Sanayisi Gelişmeleri

Tuğamiral Aktürk, milli savunma sanayisinin geliştirilmesi konusunda da müjdeli haberler verdi. Kara Kuvvetleri Komutanlığı tarafından muayene ve kabul faaliyetleri tamamlanan T-70 Genel Maksat Helikopteri ve HİSAR-O hava savunma füze sistemleri ile ilgili çalışmaların hızla sürdüğünü açıkladı.

Personel Temini ve Eğitim Faaliyetleri

MSB, askeri öğrenci temini ile ilgili olarak 23 Şubat'ta yapılacak sınavı duyurdu. Ayrıca, 24-27 Şubat tarihlerinde düzenlenecek kariyer fuarlarında, personel alım süreçlerine dair bilgiler verilecek.

Tuğamiral Aktürk, Türkiye'nin NATO'daki rolü hakkında da önemli açıklamalarda bulunarak, "NATO'nun güçlü ve güvenilir bir üyesi olarak, katkılarımız sürecektir," dedi. Ayrıca, dost ülke Kosova'nın bağımsızlığının 17. yıl dönümünü kutladı.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri ve Bakanlık Sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk, Terörizmle Mücadele Mükemmeliyet Merkezi Komutanlığında düzenlenen haftalık basın bilgilendirme toplantısında açıklamalarda bulundu.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri ve Bakanlık Sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk, Terörizmle Mücadele Mükemmeliyet Merkezi Komutanlığında düzenlenen haftalık basın bilgilendirme toplantısında açıklamalarda bulundu.