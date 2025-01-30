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MSB'den Terörle Mücadele Vurgusu: Önleyici Tedbirler Devam Edecek

MSB, Suriye'deki terör örgütlerine karşı önleyici tedbirlerin süreceğini açıkladı.

Yayın Tarihi: 30.01.2025 12:00
Güncelleme Tarihi: 30.01.2025 12:00
MSB'den Terörle Mücadele Vurgusu: Önleyici Tedbirler Devam Edecek

MSB: Terörle Mücadelede Kararlılık Mesajı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Suriye'deki terör tehditlerine karşı kararlı bir duruş sergileyeceğini duyurdu. PKK/PYD/YPG/SDG ve DEAŞ gibi tüm terör örgütlerine karşı önleyici ve yok edici tedbirlerin alınmaya devam edileceği belirtildi.

Olumsuz Durumlara İzin Verilmeyecek

MSB, bölgede oldubittiye izin vermeyeceklerini vurgulayarak, güvenliğin sağlanması için gerekli tüm adımların atılacağını açıkladı. Bu bağlamda, Suriye’nin kuzeyinde teröristlerin faaliyetlerine karşı sürdürülen mücadele öncelikli hedefler arasında yer alıyor.

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