MSB'den Tişrin Barajı Açıklamaları: Terörle Mücadelede Kararlılık Vurgusu

MSB, PKK/YPG terör örgütlerinin sivilleri kalkan olarak kullanmasını kınadı ve Suriye'deki güvenlik durumu hakkında bilgi verdi.

Yayın Tarihi: 09.01.2025 10:45
Güncelleme Tarihi: 09.01.2025 10:45
MSB'den Tişrin Barajı Açıklamaları: Terörle Mücadelede Kararlılık Vurgusu

Milli Savunma Bakanlığı, Tişrin Barajı Üzerine Açıklamalarda Bulundu

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) kaynakları, Suriye'deki Tişrin Barajı hakkında önemli açıklamalarda bulundu. MSB, "Türkiye Silahlı Kuvvetleri (TSK), PKK/YPG/SDG gibi terör örgütlerinin bu tür stratejik altyapıları kullanarak bölgedeki istikrarı bozma çabalarını engellemeye kararlıdır," diyerek kararlılığını ortaya koydu.

Gazetecilerle Bilgilendirme Toplantısı

TSK'nın, Suriye'deki son durumu ele aldığı bilgilendirme toplantısı, TCG Salihreis'te gerçekleştirildi. MSB kaynakları, gazetecilerin sorularını yanıtlayarak, PKK/YPG'nin Tişrin Barajı çevresinde masum sivilleri kalkan olarak kullanmasına karşı sert bir tutum sergiledi. Kaynaklar, "Türk Silahlı Kuvvetleri, terörizme karşı küresel işbirliği ve uluslararası dayanışmanın önemine inanmakta, bu bağlamda uluslararası toplumdan, PKK/YPG/SDG gibi terör örgütlerinin terörist organizasyonlar olarak tanınmasını ve terörle mücadele konusunda daha etkin işbirliği yapılmasını beklemektedir," ifadelerini kullandı.

Su Kaynakları Üzerindeki Tehdit

Suriye'de su kaynakları ve enerji üretimi açısından kritik öneme sahip olan Tişrin Barajı'nın, terör örgütü PKK/YPG/SDG tarafından savunma hattı olarak kullanıldığı vurgulandı. MSB kaynakları, TSK'nın, "PKK/YPG/SDG terör örgütü tarafından gerçekleştirilen, masum sivilleri canlı kalkan olarak kullanma girişimini şiddetle kınıyoruz diye ifade etti. Bu tür eylemlerin, uluslararası hukuka ve insan haklarına karşı işlenen suçlar olduğunu belirtti.

Kürt Kardeşlerimize Zarar

MSB kaynakları, terör örgütlerinin sivilleri kendi çıkarları uğruna kullanmasının, sadece insanlık dışı bir yaklaşım değil, aynı zamanda terör örgütlerinin çaresizliğini de gösterdiğini ifade etti. "Kandil zihniyetinin yönlendirdiği bu faaliyet, Kürt kardeşlerimizin lehine olmaktan çok onlara yeni sıkıntılar beraberinde getirmektedir," diyerek, bölgedeki gelişmelerin önemini vurguladılar.

Uluslararası Hukuka Saygı

TSK'nın, ülkemizin ve sınırlarımızın güvenliğini sağlamak için Suriye'nin toprak bütünlüğüne saygı göstererek, terörist grupların silah bırakmaması durumunda sınır ötesi operasyonlarına devam etme azmindeki kararlılığı sürdüğünün altını çizdiler. MSB, bu çabaların, uluslararası hukuk ve Birleşmiş Milletler Antlaşması'nın meşru müdafaa hakkı ilkesi çerçevesinde devam edeceğini belirtti.

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