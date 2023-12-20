MSB'den tuzla piyade okulu olayında karar: İlgili personel görevden alındı

Tuzla Piyade Okul Komutanlığı'nda 10 Kasım'da Atatürk fotoğrafı takmayan bir teğmen nedeniyle çıkan kavga sonrası Milli Savunma Bakanlığı'ndan açıklama geldi. Açıklamada, "Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, vatanımızı her türlü saldırı ve tehlikeden korumak için içeride ve dışarıda üstlendiği tüm görevleri büyük bir gayret, cesaret ve başarıyla yerine getirmektedir. Binlerce yıllık şanlı bir tarihe ve geleneğe sahip kahraman ordumuzun ve askerliğin temeli disiplindir. Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanunu Madde 13'de ifade edildiği gibi 'Disiplin: Kanunlara, nizamlara ve amirlere kesin bir itaat ve astının ve üstünün hukukuna uymak demektir. Askerliğin temeli disiplindir.' Disiplini korumaya özen gösteren Türk Silahlı Kuvvetlerimizde; temel değerlerine zarar verecek, disipline ters ve askeri hiyerarşiyi zedeleyen, zedeleyebilecek hiçbir kişi, olay ve duruma göz yumulmayacağından en küçük bir şüphe olmamalıdır" ifadeleri kullanıldı.

Atatürk'ün ebediyete intikalinin 85. yılında Piyade Okul Komutanlığı'nda yaşanan olayla ilgili olarak Milli Savunma Bakanlığı'ndan açıklama yapıldı. Açıklamada, disipline aykırı olan her durumda olduğu gibi, bu olay için de hem adli hem de idari soruşturma başlatıldığı belirtildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Mevzuatımıza göre milli anma ve kutlama günleri, tören ve bayramlarda günün anlam ve önemine uygun davranmak disiplinin bir parçasıdır. Mevzuata uymamak disiplinsizlik sayıldığı gibi, buna karşı görev, yetki ve sorumluluğu aşan şekilde suç oluşturacak müdahalede bulunmak veya davranmak da disiplinsizliktir. Bu bağlamda, Türk Silahlı Kuvvetleri Disiplin Kanunu Madde 29'da yer alan 'Disiplinsizlik veya suç olabilecek bir fiil sebebiyle hakkında yürütülen inceleme ve araştırmanın güvenli ve sağlıklı olarak sürdürülmesi için, görevde kalmasında sakınca bulunan subay, astsubay, uzman erbaş veya sözleşmeli erbaş ve erler idari izinli sayılarak görevden geçici olarak uzaklaştırılabilir.' hükmü gereğince, olaya neden olan personel hakkında geçici görevden uzaklaştırma kararı verilmiştir. Bu olayla ilgili olarak kamuoyuna aktarılmaya çalışılan durumun tersine, henüz sonuçlandırılmış bir disiplin işlemi mevcut değildir. Yüksek Disiplin Kurulu süreci ve adli soruşturma bitene kadar bu konuyu başka yönlere çevirmek, eğer bilgisizlikten kaynaklanmıyorsa, kamuoyunda kötü bir algı oluşturarak Türk Silahlı Kuvvetlerine zarar vermeyi amaçlamaktadır."

Tuzla Piyade Okulu'nda 10 Kasım'da Atatürk'ü anma törenlerinde yaşanan olay, Türkiye'nin gündemine oturdu. Edinilen bilgilere göre, 10 Kasım'da tüm teğmenlere yakalarına Atatürk fotoğrafı takmaları için bir rozet dağıtıldı. Fakat bir teğmen bu rozeti takmayı kabul etmediği gibi, fotoğrafı da yere fırlattı. Bu durum diğer teğmenlerin tepkisini çekti ve tartışma başladı. Daha sonra bir teğmen, Atatürk fotoğrafı takmayan teğmenin odasının kapısına büyük bir Atatürk posteri yapıştırdı ve WhatsApp grubundan "Odanın kapısına Atatürk fotoğrafı yapıştırdım, bakalım kim indirecek" mesajını attı. O fotoğraf kısa süre sonra indirildi. Bunun üzerine posteri asan teğmen ve arkadaşları, fotoğrafı indiren teğmenin odasının önüne geldi.



Arbede burada büyüdü. Atatürk fotoğrafı takmayan teğmen, darp edildiğini iddia ederek hastaneye gitti ve rapor almaya çalıştı ancak başarılı olamadı. Sonra da savcılığa giderek şikayetçi oldu.

Olayın kısa özeti bu şekildedir.