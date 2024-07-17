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MSB'den Yunan Bakanın açıklamalarına sert yanıt!

Milli Savunma Bakanlığı, Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Dendias'ın Kıbrıs Türklerine ve Türk ordusuna yönelik yaptığı "düzeysiz" ve "iftira dolu" açıklamalarını şiddetle kınadı.

Yayın Tarihi: 17.07.2024 13:24
Güncelleme Tarihi: 17.07.2024 13:24
MSB'den Yunan Bakanın açıklamalarına sert yanıt!

Milli Savunma Bakanlığı’nın açıklamasında, Türk askerinin cesaretinin ve varlığının Kıbrıs'ta barışın sağlanmasında kritik bir öneme sahip olduğu kaydedildi. 1974 yılından bu yana Kıbrıs'ta kan dökülmediği, Yunanistan'ın Kıbrıs Rum halkı üzerindeki cuntacı baskısının sona erdiği ve askeri rejimin yıkılarak demokrasinin tekrar tesis edildiği belirtildi.

Açıklamada, “Mehmetçik, dün olduğu gibi bugün ve yarın da Kıbrıs’ta barış ve huzurun teminatıdır. Yunanistan Savunma Bakanı'nı, iki ülkenin liderleri tarafından belirlenen ve Türkiye ile Yunanistan arasındaki ilişkileri yapıcı bir çerçevede ilerletmeyi hedefleyen ortak tutumu zedelemeye çalışmaktan vazgeçmeye çağırıyoruz” denildi.

Ayrıca, Dendias’ın Türk ve Yunan halkları arasına fitne sokma girişimlerinin siyasi kariyerinde herhangi bir sonuç vermeyeceği ifade edildi. Bakanlık, bu tür açıklamaların iki ülke arasındaki ilişkileri olumsuz etkileyebileceğini vurguladı.

Milli Savunma Bakanlığı, Dendias’ın açıklamalarının ardından, Türkiye'nin Kıbrıs’a yönelik politikasının uluslararası hukuka dayandığını ve bu çerçevede hareket ettiğini belirtirken, “Herhangi bir provokasyona karşı dikkatli olacağız ve ulusal çıkarlarımızı korumak için gerekli adımları atacağız” dedi.

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