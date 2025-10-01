MSB: Doğu Akdeniz'de 11 Kişi Deniz Kuvvetleri Tarafından Karaya Tahliye Edildi

İnsani yardım operasyonunda 3'ü Türk

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) yaptığı açıklamada, Doğu Akdeniz'de seyreden sivil gemilerle gerçekleştirilen insani yardım faaliyetleri kapsamında 3'ü Türk vatandaşı olmak üzere 11 kişi'nin Deniz Kuvvetleri unsurlarımızca karaya tahliye edildiğini bildirdi.

MSB'den yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Doğu Akdeniz'de seyreden sivil gemilerle gerçekleştirilen insani yardım faaliyetleri kapsamında şu ana kadar yardım talebinde bulunan 3'ü Türk vatandaşı olmak üzere 11 kişi Deniz Kuvvetleri unsurlarımızca karaya tahliye edilmiştir."