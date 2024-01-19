MSB duyurdu: 10 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Suriye ve Irak'ın kuzeyinde terörle mücadele operasyonları devam ediyor. MSB, bu bölgelerde 10 teröristin öldürüldüğünü duyurdu.

MSB duyurdu: 10 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
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Terörle mücadele hız kesmeden sürüyor. Milli Savunma Bakanlığı'ndan yeni bir paylaşım yapıldı. Yapılan paylaşımda Suriye'nin kuzeyi ile Irak'ın kuzeyinde teröristlere karşı başarı elde edildiği bilgisi aktarıldı.

SURİYE VE IRAK'TA 10 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

MSB, Suriye ve Irak'ın kuzeyinde 10 teröristin öldürüldüğünü açıkladı. Bakanlık, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Teröristler için kaçacak yer yok. Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, kahramanca mücadele ederek, Suriye'nin kuzeyinde 7 PKK/YPG'li, Irak'ın kuzeyinde ise 3 PKK'lı teröristi etkisiz hale getirdi" ifadelerini kullandı.

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