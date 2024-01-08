MSB duyurdu: Saldırı hazırlığında olan 5 terörist etkisiz hale getirildi

Terör örgütü PKK/YPG, Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinde saldırı planlarken, Türk Silahlı Kuvvetleri ve Özgür Suriye Ordusu tarafından durduruldu. 5 terörist etkisiz hale getirilirken, bölgede güvenlik sağlandı.

MSB duyurdu: Saldırı hazırlığında olan 5 terörist etkisiz hale getirildi
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Milli Savunma Bakanlığı, sosyal medya hesabı üzerinden bir açıklama yaptı. Açıklamada, Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinde PKK/YPG'li 5 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

SALDIRI HAZIRLIĞINDAKİ 5 TERÖR ÖRGÜTÜ ÜYESİ ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Terör örgütü PKK/YPG, Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerine saldırmak için hazırlık yaparken, Türk Silahlı Kuvvetleri ve Suriye Millî Ordusu tarafından engellendi. 5 terörist etkisiz hale getirilirken, bölgede güvenlik sağlandı.

Açıklamada, "Teröristlere göz açtırmayacaklarını" belirten Milli Savunma Bakanlığı, "Teröristlerin kaçacak delik aradıklarını" vurguladı.

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