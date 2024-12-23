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MSB, Engelli ve TMSY Kapsamında 32 İşçi Alımı Yapıyor

Milli Savunma Bakanlığı, engelli ve TMSY kapsamındaki 32 işçi alımını duyurdu. Başvurular 23-27 Aralık'ta İŞKUR üzerinden kabul edilecek.

Yayın Tarihi: 23.12.2024 11:04
Güncelleme Tarihi: 23.12.2024 11:04
MSB, Engelli ve TMSY Kapsamında 32 İşçi Alımı Yapıyor

MSB'den Engelli ve TMSY Kapsamında İşçi Alımı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), bakanlık iş yerlerinde istihdam edilmek üzere engelli bireyler ve Terörle Mücadelede Malul Sayılmayacak Şekilde Yaralananlar (TMSY) arasından toplam 32 işçi alımı gerçekleştireceğini açıkladı.

Başvuru Süreci

Bakanlık tarafından yapılan açıklamaya göre, başvurular 23-27 Aralık tarihleri arasında Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) üzerinden alınacak. Adaylar, İŞKUR'da yayımlanan listede belirtilen bir ilana başvuru yapabilecekler.

Sınav ve Kura Çekimi

Açık iş pozisyonları için sözlü ve uygulamalı sınav düzenlenecek. Sınava katılacak aday sayısının, açık iş gücü miktarının 4 katı oranında olması planlanmaktadır. Sınava girmeye hak kazanacak adayların belirlenmesi için ilgili yönetmelik gereği kura çekimi yapılacak.

Kura Çekimi Tarihi

Kura çekimi, 21 Ocak 2025 Salı günü saat 10.00

Detaylı Bilgiler İçin

İşçi alımına dair detaylara ve başvuru süreçlerine buradan ulaşabilirsiniz.

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