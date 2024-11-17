DOLAR
34,42 0%
EURO
36,28 0%
ALTIN
2.837,38 0%
BITCOIN
3.090.743,72 1,05%

MSB, F-4E/2020 Uçaklarının 50. Yılına Özel Etkinliği Paylaştı

Milli Savunma Bakanlığı, F-4E/2020 savaş uçaklarının 50. yılına özel etkinlikten görüntüler paylaştı.

Yayın Tarihi: 17.11.2024 20:57
Güncelleme Tarihi: 17.11.2024 20:57
MSB, F-4E/2020 Uçaklarının 50. Yılına Özel Etkinliği Paylaştı

F-4E/2020 Savaş Uçakları 50. Yaşını Kutladı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Türk Hava Kuvvetleri'nin envanterinde 50 yılı geride bırakan F-4E/2020 savaş uçaklarının 50. yılına özel düzenlediği etkinlikten çarpıcı görüntüler paylaştı.

Etkinlik Detayları

MSB'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, 'Türk Hava Kuvvetlerimizin envanterinde 50'nci yılını dolduran F-4E/2020 savaş uçaklarımız, 50'nci yıla özel olarak pistte "Fil Yürüyüşü" yaptı ve vadide "Alçak İrtifa Eğitim Uçuşu" gerçekleştirdi.' ifadesi yer aldı.

Paylaşımda, yürüyüşe ve uçuşa ilişkin etkileyici görüntüler de dikkat çekti.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

İLGİLİ HABERLER

Devletten desteğin feriştahı geldi! İşte Yatırımları kanatlandıracak gelişme

Türkiye’nin en yoksul illeri açıklandı! Listenin başında bakın hangi il var

MEB'den öğrencilere ve ebeveyne müjde! "Aile Okulu" ile öğrenci başarısına aile desteği

Asgari ücret zammı açıklaması Bakan Şimşek’ten geldi! O cümle herkesi kahredecek

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Lübnan Başbakanı Mikati: İsrail Saldırılarında Ölen Asker Sayısı 36'ya Ulaştı
2
ABD, Ukrayna'ya Rusya Topraklarında Silah Kullanma İzni Verdi
3
Bolu'da Alkollü Sürücü Kazaya Neden Oldu: 2 Yaralı
4
Hollywood'da 'Hayat' Filminin Görkemi: Türk Sineması Göz Kamaştırdı
5
Husiler, İsrail'in Yafa ve Askalan Kentlerinde Askeri Hedefleri Vurdu
6
KKTC'nin 41. Kuruluş Yıl Dönümü Brüksel'de Coşku ile Kutlandı
7
Ankara'daki Silahlı Kavga: Sosyal Medya Fenomeni Tutuklandı

Asgari ücret zammı açıklaması Bakan Şimşek’ten geldi! O cümle herkesi kahredecek

SGK’dan dev karar! Geri ödeme listesinden çıkartılan alet geri geliyor

18 yaşını dolduran kadına dev destek! 100.000 TL- 400.000 TL geri ödemesiz verilecek

Devletten desteğin feriştahı geldi! İşte Yatırımları kanatlandıracak gelişme

Para gönderenlere müjde! Tüm ücretler ve saat sınırı kaldırıldı

Konut ve işyeri elektrik faturaları için Resmi Gazete’de yeni karar! 5 bin kwh ile sınırlandırıldı

Devlet Destek Ödemeleri Hesaplara Aktarıldı: 252 Milyon Lira Ödeme Yapıldı

Yüzde 30- 40 zam açıklandı! Ocak ayında yüzde 12’lik refah payı detayı!

MEB'den öğrencilere ve ebeveyne müjde! "Aile Okulu" ile öğrenci başarısına aile desteği

Türkiye’nin en yoksul illeri açıklandı! Listenin başında bakın hangi il var

4A-4B'lilerin hayalleri suya düşecek! Milyonlara düşük artış verilecek

Emeklilik hayali kuranlar dikkat! Borçlu olan siz çıkabilirsiniz!