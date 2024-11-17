MSB, F-4E/2020 Uçaklarının 50. Yılına Özel Etkinliği Paylaştı

F-4E/2020 Savaş Uçakları 50. Yaşını Kutladı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Türk Hava Kuvvetleri'nin envanterinde 50 yılı geride bırakan F-4E/2020 savaş uçaklarının 50. yılına özel düzenlediği etkinlikten çarpıcı görüntüler paylaştı.

Etkinlik Detayları

MSB'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, 'Türk Hava Kuvvetlerimizin envanterinde 50'nci yılını dolduran F-4E/2020 savaş uçaklarımız, 50'nci yıla özel olarak pistte "Fil Yürüyüşü" yaptı ve vadide "Alçak İrtifa Eğitim Uçuşu" gerçekleştirdi.' ifadesi yer aldı.

Paylaşımda, yürüyüşe ve uçuşa ilişkin etkileyici görüntüler de dikkat çekti.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.