MSB, Gençlerle Bölgesel Kariyer Fuarları'nda Buluşuyor

MSB, Gençlerle İstihdam Fırsatlarını Keşfedecek
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), gençlerle buluşmak amacıyla Bölgesel Kariyer Fuarları'na katılacağını duyurdu. Bakanlığın sosyal medya hesabı üzerinden yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Başkanlığı tarafından düzenlenen bu etkinliğin detaylarına yer verildi.
Buluşma Noktaları ve Tarihler
Bu kapsamda, MSB, Çanakkale, Konya, Antalya ve Manisa illerinde gençlerle bir araya gelecek. Etkinlik takvimi ise şöyle:
- 17-18 Şubat: Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
- 20-21 Şubat: Selçuk Üniversitesi
- 24-25 Şubat: Akdeniz Üniversitesi
- 26-27 Şubat: Manisa Celal Bayar Üniversitesi
Etkinlik İçeriği
Bu özel etkinlikte, Türkiye'nin savunma ve güvenliği konusunda kariyer hedefleri olan gençlerle bir araya gelinerek, personel temini hakkında bilgiler paylaşılacak. Böylece gençler, savunma sektöründe kendilerine uygun fırsatları keşfetme imkânı bulacaklar.