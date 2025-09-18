MSB: GKRY'nin İsrail'den Hava Savunma Sistemi Tedariki Yakından İzleniyor

MSB, GKRY'nin İsrail'den hava savunma sistemi tedarikini yakından izlediklerini; KKTC'nin güvenliği için tedbirlerin alındığını ve S-400'lerin envanterde olduğunu açıkladı.

Yayın Tarihi: 18.09.2025 12:52
Güncelleme Tarihi: 18.09.2025 12:52
Milli Savunma Bakanlığı (MSB) kaynakları, haftalık basın bilgilendirme toplantısının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.

MSB, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin (GKRY) İsrail'den hava savunma sistemi tedarik ettiğine dair haberlere ilişkin olarak, 'Ada'daki dengeleri bozmaya yönelik her türlü girişim dikkatle izlenmekte, KKTC'nin güvenlik ve huzuru için gerekli tüm tedbirler alınmaktadır.' ifadesini kullandı.

Bakanlık kaynakları ayrıca GKRY'nin devam eden silahlanma gayretlerinin ve Ada'daki barış ile istikrarı zedeleyebilecek faaliyetlerinin tehlikeli sonuçlar doğurabileceğini hatırlatarak, 'Türkiye, dün olduğu gibi bugün de KKTC'nin yanında ve destekçisidir. Kıbrıs Türk halkı da Türkiye'nin güvencesi altındadır.' vurgusunda bulundu.

Suriye'deki son gelişmeler sonrası Türk birliklerinin durumuna ilişkin soruya verilen yanıtta kaynaklar, 'Türk Silahlı Kuvvetleri, Suriye'de ülkemizin ve sınırlarımızın güvenliğini sağlamak, terörle mücadele etmek ve terör koridorunu engellemek üzere uluslararası hukuktan kaynaklanan meşru müdafaa hakkı kapsamında bulunmaktadır. Birliklerimizin Suriye'den geri çekilmesi ancak, sınır güvenliğimizin tamamen sağlanması ve terör tehdidinin tümüyle ortadan kalkması durumunda yeniden değerlendirilebilecek bir konudur.' dedi.

Basında yer alan 'Rusya'nın S-400 hava savunma sistemlerini geri istediği' iddialarına ilişkin olarak Bakanlık kaynakları, 'S-400 Hava Savunma Sistemleri envanterimizdedir. S-400 konusundaki duruşumuzda bir değişiklik bulunmamaktadır.' şeklinde açıklama yaptı.

Kısacası Bakanlık, GKRY'nin İsrail'den tedarik iddialarını yakından takip ettiklerini ve Ada'daki dengeyi korumak için gerektiğinde gerekli tüm tedbirlerin alınacağını bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri ve Bakanlık Sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk, bakanlıkta düzenlenen haftalık basın bilgilendirme toplantısında açıklamalarda bulundu.

