MSB, Golan Tepeleri'ndeki İhlalleri Kınadı ve Operasyonları Açıkladı

MSB'den Golan Tepeleri Açıklaması

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), İsrail'in 1967'den bu yana işgal altında tuttuğu Golan Tepeleri'nde yasa dışı yerleşimleri genişletme kararını şiddetle kınadığını açıkladı.

MSB Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk, Bakanlıkta gerçekleştirilen haftalık basın bilgilendirme toplantısında önemli bilgiler paylaştı. Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK), PKK/KCK/PYD-YPG, DEAŞ ve FETÖ terör örgütleri başta olmak üzere her türlü tehdide karşı kesintisiz operasyonlar yürüttüğünü belirtti.

Operasyonel Başarılar

Aktürk, son bir haftada 41, 1 Ocak’tan itibaren ise Irak ve Suriye’de toplam 2 bin 959 teröristin etkisiz hale getirildiğini ifade etti. Geçtiğimiz hafta barınma alanlarından kaçan üç PKK'lı teröristin hudut karakollarına teslim olduğunu da vurguladı.

Irak'ın kuzeyindeki harekat alanlarında arama-tarama faaliyetlerine devam eden TSK, bu süreçte tespit edilen mağaralardan çok sayıda silah, mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirdi.

Suriye'deki Gelişmeler

Suriye’deki mevcut durumu aktaran Aktürk, Suriyelilerin güvenli ve gönüllü dönüşüne yönelik çalışmaların sürdürüldüğünü belirtti. Suriye'nin egemenliği ve toprak bütünlüğüne vurgu yapılan açıklamada, önceliğin PKK/YPG terör örgütünün tasfiyesi olduğu ifade edildi.

Hudut Güvenliği

Hudut güvenliği konusunda önemli bilgiler veren Tuğamiral Aktürk, son bir hafta içinde 218 kişinin yakalandığını ve 1487 kişinin yasa dışı geçişine engel olunduğunu belirtti. 1 Ocak’tan bu yana ise yasa dışı yollardan geçmeye çalışan 13 bin 745 kişi yakalanmış, 94 bin 813 kişi engellenmiştir.

Bölgesel İlişkiler ve Barış Çalışmaları

MSB'nin bölgesel ve küresel barışa katkı sağlamak için gerçekleştirdiği faaliyetlere dair bilgilendirme yapan Aktürk; Bakan Yaşar Güler’in çeşitli uluslararası görüşmeler gerçekleştirdiğini aktardı.

İsrail'in Saldırıları Konusunda Uyarı

İsrail'in Golan Tepeleri’nde yasa dışı yerleşimleri genişletme kararını kınayan Aktürk, bu tutumun bölgedeki gerilimi artırdığını belirterek ateşkes çağrısında bulundu.

Eğitim ve Tatbikat Faaliyetleri

TSK'nın eğitim ve tatbikat faaliyetlerinin devam ettiğini açıklayan Aktürk, Bosna-Hersek ve Romanya’da gerçekleştirilen faaliyetlere dair bilgi verdi.

Yerli Savunma Sanayi Gelişmeleri

Aktürk, yerli ve milli savunma sanayi ürünlerinin etkinliğini artırmaya yönelik çalışmaların sürdürüldüğünü ve Kosova'da NATO standartlarında mühimmat üretecek bir fabrikanın inşası için anlaşmalar yapıldığını duyurdu.

Askeri Personel Temini

Son olarak, askeri personel ve öğrenci temin faaliyetlerinin planlandığı şekilde devam ettiğini aktaran Aktürk, başvuru tarihlerine ilişkin bilgiler verdi.