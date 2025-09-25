MSB: Hafta Boyunca 312 Yakalama, 833 Engelleme — Deniz Kuvvetleri Günü ve Tatbikatlar

MSB Basın Bilgilendirme Toplantısı — Tuğamiral Zeki Aktürk’ten Haftalık Değerlendirme

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri ve Bakanlık Sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk, İstanbul'daki Sarayburnu Limanı'nda demirleyen TCG İstanbul Fırkateyni'nde düzenlenen haftalık basın bilgilendirme toplantısında açıklamalarda bulundu.

Hudut Güvenliği ve Yakalamalar

"Hafta boyunca sınırlarımızdan yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 4'ü terör örgütü mensubu olmak üzere 312 şahıs yakalanmış, 833 şahıs ise hududu geçemeden engellenmiştir." Aktürk, hudut güvenliği faaliyetlerinin kesintisiz sürdüğünü vurguladı.

Yılbaşından bu yana hudutlardan yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken yakalananların sayısı 6 bin 989, hududu geçemeden engellenen kişi sayısı ise 51 bin 141 olarak açıklandı. Bu hafta Van hudut hattında gerçekleştirilen arama-tarama faaliyetlerinde 1 kilo 405 gram uyuşturucu ele geçirildi.

Deniz Kuvvetleri Günü ve Anma Etkinlikleri

Aktürk, Türk donanmasının gücünü simgeleyen Preveze Deniz Zaferi'nin 487'nci yıl dönümü ve Deniz Kuvvetleri Günü nedeniyle yapılan anmalarda Kaptanıderya Barbaros Hayrettin Paşa, şanlı ecdadı ile tüm şehit ve gazilerin minnetle yad edildiğini bildirdi.

27 Eylül tarihinde 15 gemi ile İstanbul Boğazı'nda "Denizde Geçit Töreni" icra edileceği, ayrıca 8 gemi ile 8 liman ziyareti yapılacağı ve gemilerin vatandaşların ziyaretine açılacağı belirtildi.

Operasyonlar ve Suriye Harekat Alanları

Aktürk, operasyonlara ilişkin olarak son bir haftada 1 PKK'lı terörist daha teslim olduğunu, Pençe-Kilit başta olmak üzere operasyon bölgelerinde teröristlere ait mağara, sığınak ve barınaklarda ele geçirilen çok sayıda silah, mühimmat ve muhtelif malzemenin kullanılamaz hale getirildiğini açıkladı.

Tel Rıfat'ta 10, Menbic'de 7 olmak üzere imha edilen 17 kilometre tünel ile birlikte, Suriye Harekat Alanları'nda imha edilen tünel uzunluğunun 622 kilometreye ulaştığı bildirildi.

Bölgesel ve Küresel Katkılar

Aktürk, Türk Silahlı Kuvvetlerinin ikili işbirlikleri, bölgesel inisiyatifler ve çok uluslu görevlerdeki aktif rolüyle bölgesel ve küresel güvenlik için vazgeçilmez bir aktör olduğunu vurguladı.

"Kahraman Azerbaycan ordusunun işgal altındaki öz topraklarını kurtarmak amacıyla başlattığı ve 44 gün süren 'Vatan Muharebesi'nin beşinci yıl dönümü ve '27 Eylül Şehitleri Anma Günü' münasebetiyle Azerbaycan'ın bağımsızlığı ve toprak bütünlüğü uğruna hayatını feda eden aziz şehitlerimizi rahmet ve minnet, kahraman gazilerimizi ise saygı ve şükranla anıyoruz."

Uluslararası Çağrı

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına ilişkin Aktürk, uluslararası toplumun adımlarını memnuniyetle karşıladıklarını belirterek, "Son olarak aralarında Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi üyelerinin de bulunduğu bir grup ülkenin Filistin'i tanıma kararını memnuniyetle karşılıyor, alınan kararların iki devletli çözüm hedefine katkı sağlamasını ve süreci hızlandırmasını temenni ediyoruz. Uluslararası toplumu, söz konusu olumlu gelişmelerle yetinmeyip, Filistin Devleti'nin kurulmasını imkansız hale getirmeye çalışan ve bölge ülkelerine karşı pervasız saldırılarına her geçen gün yenilerini ekleyen İsrail'e karşı aktif tedbirler almaya çağırıyoruz."

Eğitim ve Tatbikat Faaliyetleri

Türk Silahlı Kuvvetlerinin etkinlik ve caydırıcılığını pekiştirmek amacıyla kapsamlı eğitim ve tatbikatları aralıksız sürdürdüğü belirtildi. Buna göre:

- NATO Müttefik Harekat Komutanlığında görevli Milli Askeri Temsilciler 21-27 Eylül tarihleri arasında ülkemizi ziyaret etmektedir.

- KFOR ihtiyat birliği rotasyon planlaması kapsamında, 25-26 Eylül tarihlerinde kara ve hava yolu ile Kosova'ya intikal edecek İhtiyat Taburumuz, 1 Ekim'de Çok Uluslu Taburdan 4'üncü kez görev devralacaktır.

- Türkiye-Mısır Dostluk Denizi Tatbikatı kapsamında 22-26 Eylül tarihleri arasında Mısır Deniz Kuvvetlerine ait Tahya Mısr ve Fouad Zekry gemileri Aksaz'a, Endonezya Deniz Kuvvetlerine ait İskender Muda ise 24-29 Eylül tarihleri arasında Mersin'e liman ziyareti gerçekleştirecektir.

Hava faaliyetleri kapsamında, muharip uçaklarla 22 Eylül'de Karadeniz'de eğitim uçuşu, Havadan İhbar Kontrol (HİK) uçağının 22-25 Eylül tarihlerinde Litvanya hava sahasında görev icra ettiği bildirildi.

Aktürk, ayrıca NATO Hava Unsur Komutanlığınca yürütülen faaliyetler kapsamında Romanya hava sahasında düzenlenen eğitime 2 Türk F-16 uçağıyla katılım sağlandığını ve Türk Yıldızları Akrobasi timimizi tebrik ediyoruz ifadesini paylaştı. 20-21 Eylül tarihlerinde Çekya'da düzenlenen organizasyonda Türk Yıldızları'nın "En İyi Gösteri Uçuşu" ödülü aldığı, SOLOTÜRK'ün 27-28 Eylül'de Malta International Airshow'da gösteri planladığı ve 27 Eylül'de Mehteran Birlik Komutanlığının NATO Uluslararası Günü etkinlikleri kapsamında konser vereceği belirtildi.

Doğal Afetlerle Mücadele

Türk Silahlı Kuvvetlerinin ilgili kurumlarla koordinasyon içinde doğal afet müdahalelerine katkı sağladığı belirtilerek, "AFAD Başkanlığının talebiyle Rize'de meydana gelen sel felaketi kapsamında görevlendirilen 3 helikopter ile selden etkilenen vatandaşlarımız tahliye edilmiştir."

Savunma Sanayii ve Toplumsal Katılım

Aktürk, yerli ve milli savunma sanayi ürünleriyle TSK'nın kapasitesinin güçlendirildiğini bildirerek, Makine ve Kimya Endüstrisi Anonim Şirketi tarafından muhtelif adet ve çapta silah ve mühimmat teslimatlarının tamamlandığını kaydetti. 17-21 Eylül tarihleri arasında Atatürk Havalimanı'nda gerçekleştirilen TEKNOFEST İstanbul stantlarına gösterilen ilgi için teşekkür edildi.

Ayrıca, Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfının 38'inci (26 Eylül 1987) kuruluş yıl dönümü kutlandı.

Öğrenci ve Personel Temini

Personel ve askeri öğrenci alım faaliyetlerinin planlandığı şekilde sürdüğü açıklanarak başvuru süreleri paylaşıldı:

- "Türk Silahlı Kuvvetleri 2025 Yılı Hukuk Sınıfı Muvazzaf Subay Adayı Temini" başvuruları 15 Eylül'de başlayıp 15 Ekim'de sona erecektir.

- "2025 Yılı Kara Kuvvetleri Komutanlığı Uzman Erbaş ve Sözleşmeli Erbaş/Er Temini" başvuruları 16 Ekim'de sona erecektir.

- 22 Eylül'de başlayan "2025 Yılı Milli Savunma Üniversitesine Öğretmen/Mühendis Sınıfı Muvazzaf Subay Adayı Temini" ile "2025 Yılı Tabip, Diş Tabibi Sınıfı Sözleşmeli/Muvazzaf Subay ve Özel Nitelikli Beden Eğitimi Öğretmeni Sınıfı Muvazzaf Subay Adayı Temini" başvuruları 6 Ekim'de tamamlanacaktır.

