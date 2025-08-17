MSB: Hava Kuvvetleri Kıbrıs Adası'nın güneyinde Akdeniz'de eğitim uçuşu

MSB: Hava Kuvvetleri Kıbrıs Adası'nın güneyinde eğitim uçuşu gerçekleştirdi

Akdeniz'in uluslararası hava sahasında planlı tatbikat

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Hava Kuvvetleri Komutanlığına bağlı muharip ve destek uçaklarının katılımıyla Kıbrıs Adası'nın güneyinde, Akdeniz'in uluslararası hava sahasında bir eğitim uçuşu icra edildiğini duyurdu.

Bakanlığın Next Sosyal hesabından yapılan paylaşımda, çeşitli üslerden havalanan muharip ve destek uçaklarının birlikte görev yaptığı bildirildi.

Paylaşımda ayrıca eğitim uçuşuna ilişkin görüntülere de yer verildi. MSB açıklamasında, uçuşun planlı eğitim faaliyetleri kapsamında gerçekleştirildiği vurgulandı.

Kamuoyuna bilgilendirme amacıyla yapılan paylaşım, uçuşun detaylarına ilişkin görsel kayıtları da içeriyor.