MSB Heyeti Şam'da: Korgeneral İlkay Altındağ, Murhef Ebu Kasra ile Görüştü

Korgeneral İlkay Altındağ başkanlığındaki MSB heyeti Şam'ı ziyaret ederek Suriye Savunma Bakanı Tümgeneral Murhef Ebu Kasra ile savunma ve güvenlik konularında görüşmeler yaptı.

Yayın Tarihi: 17.10.2025 13:57
Güncelleme Tarihi: 17.10.2025 13:57
MSB Heyeti Şam'da: Korgeneral İlkay Altındağ, Murhef Ebu Kasra ile Görüştü

MSB Heyeti Şam'da: Korgeneral İlkay Altındağ, Murhef Ebu Kasra ile Görüştü

Ziyaret ve Görüşme Detayları

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Savunma ve Güvenlik Genel Müdürü Korgeneral İlkay Altındağ, beraberindeki heyetle birlikte Şam'ı ziyaret etti.

Ziyarette, Suriye Savunma Bakanı Tümgeneral Murhef Ebu Kasra ile savunma ve güvenlik konularında görüşmeler gerçekleştirildi.

Bakanlığın NSosyal hesabından yapılan paylaşımda, "Milli Savunma Bakanlığı Savunma ve Güvenlik Genel Müdürü Korgeneral İlkay Altındağ, beraberindeki heyetle birlikte Şam'ı ziyaret ederek Suriye Savunma Bakanı Tümgeneral Murhef Ebu Kasra ile savunma ve güvenlik konularında görüşmeler gerçekleştirdi." ifadesine yer verildi.

Paylaşımda ayrıca ziyarete ilişkin fotoğraflar da yayımlandı.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Savunma ve Güvenlik Genel Müdürü Korgeneral İlkay Altındağ...

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Savunma ve Güvenlik Genel Müdürü Korgeneral İlkay Altındağ, beraberindeki heyetle Şam'da Suriye Savunma Bakanı Tümgeneral Murhef Ebu Kasra ile görüştü.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Savunma ve Güvenlik Genel Müdürü Korgeneral İlkay Altındağ...

İLGİLİ HABERLER

Orionid Meteor Yağmuru 2025 Türkiye'de: Tarih ve İzleme Rehberi

2025 EGM Maaş Promosyonu: 270.000 TL ve 600.000 TL Faizsiz Kredi Talebi — İhale Ekimde

İş Bankası'ndan Esnafa 20.000 TL'ye Varan MaxiPuan ve 6 Ay Ücretsiz EFT

Citroën'de PSA Finans Ayrıcalığı: Kişiye Özel Krediler ve Balon Ödeme Seçenekleri

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Sarıyer'de Şarampole Devrilen Tır Sürücüsü Yaralandı (67 EK 377)
2
Kurtulmuş: 'Terörsüz Türkiye' Dünyaya Örnek Olacak — Dicle Üniversitesi 2025-2026 Açılışı
3
Emine Erdoğan: Uluslararası Sıfır Atık Forumu'nda Türkiye'nin Liderlik Çağrısı
4
Yalova'da Göç İdaresi Müdürü Salih Soner Ç. ile 9 Şüpheli Adliyeye Sevk
5
Metro Turizm 10 TL Dönüş Bileti: Türkiye Genelinde Kış Kampanyası
6
TDT 9. Gençlik ve Spor Bakanları Toplantısı Taşkent'te — Osman Aşkın Bak'tan Gazze Mesajı
7
Tekirdağ'da Ceviz Hasadı Başladı: Bozuk Orman Arazileri Verime Döndü

29 Ekim 2025 Kaç Gün Tatil? 28 Ekim Yarım Gün ve Okul Kararı

Türkiye'de 5G İhalesi Tamamlandı: Telefonunuz Hazır mı?

Sigara Fiyatlarına Ekim Zammı: Güncel Marka Marka Fiyatlar

Aylık 3.333 TL ile Faizsiz, Peşinatsız Araç Finansmanı: Sinpaş'tan Yeni Dönem

TOGG'da Yeni Dönem: Hurda Teşvikiyle T10X ÖTV'siz Yaklaşık 800 Bin TL'ye

Orionid Meteor Yağmuru 2025 Türkiye'de: Tarih ve İzleme Rehberi

İş Bankası'ndan Esnafa 20.000 TL'ye Varan MaxiPuan ve 6 Ay Ücretsiz EFT

Trafikte 'Sıfır Tolerans': 1 Km Hız Aşımına Bile Ceza (1 Ocak 2026)

Adalet Bakanlığı 1000 Hakim ve Savcı Yardımcısı Alımı: Başvuru ve Sınav Takvimi Açıklandı

Citroën'de PSA Finans Ayrıcalığı: Kişiye Özel Krediler ve Balon Ödeme Seçenekleri

2025 EGM Maaş Promosyonu: 270.000 TL ve 600.000 TL Faizsiz Kredi Talebi — İhale Ekimde

Manisa'da 'Üniversiteye Yolculuk Kartı' ile Mezuna Kalanlara Ulaşım Desteği