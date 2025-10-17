MSB Heyeti Şam'da: Korgeneral İlkay Altındağ, Murhef Ebu Kasra ile Görüştü

Ziyaret ve Görüşme Detayları

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Savunma ve Güvenlik Genel Müdürü Korgeneral İlkay Altındağ, beraberindeki heyetle birlikte Şam'ı ziyaret etti.

Ziyarette, Suriye Savunma Bakanı Tümgeneral Murhef Ebu Kasra ile savunma ve güvenlik konularında görüşmeler gerçekleştirildi.

Bakanlığın NSosyal hesabından yapılan paylaşımda, "Milli Savunma Bakanlığı Savunma ve Güvenlik Genel Müdürü Korgeneral İlkay Altındağ, beraberindeki heyetle birlikte Şam'ı ziyaret ederek Suriye Savunma Bakanı Tümgeneral Murhef Ebu Kasra ile savunma ve güvenlik konularında görüşmeler gerçekleştirdi." ifadesine yer verildi.

Paylaşımda ayrıca ziyarete ilişkin fotoğraflar da yayımlandı.

