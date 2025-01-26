MSB, Hint Okyanusu'nda TCG Gökova ve İspanya Fırkateyninin Eğitiminden Görüntüler Paylaştı

MSB'den Hint Okyanusu'nda Fiili Eğitimler

Milli Savunma Bakanlığı, Hint Okyanusu'nda TCG Gökova ve TCG Üsteğmen Arif Ekmekçi gemileri ile İspanya fırkateyni ESPS Santa Maria'nın katılımıyla gerçekleştirilen fiili eğitimler hakkında önemli bilgiler paylaştı.

Eğitimlerin Amaçları

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Müttefikler arasında mevcut denizde dayanışma ruhunu güçlendirerek işbirliği ve birlikte çalışabilirlik yeteneğini devam ettirmek ve geliştirmek amacıyla fiili eğitimler gerçekleştirildi" ifadesine yer verildi.

Eğitim Görüntüleri Yayınlandı

Paylaşımda, eğitimlere ilişkin dikkat çekici görüntüler de yayınlandı. Bu durum, Türkiye'nin deniz güvenliğine verdiği önemi bir kez daha gözler önüne seriyor.