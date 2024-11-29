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MSB: Irak'ın Kuzeyi'nde 13 PKK'lı Hava Harekatıyla Etkisiz Hale Getirildi

MSB, Irak'ın kuzeyindeki Hakurk ve Gara bölgesinde düzenlenen hava harekatında 13 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Yayın Tarihi: 29.11.2024 12:14
Güncelleme Tarihi: 29.11.2024 12:14
MSB: Irak'ın Kuzeyi'nde 13 PKK'lı Hava Harekatıyla Etkisiz Hale Getirildi

MSB'den Önemli Açıklama

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyinde gerçekleştirdiği operasyonlarla ilgili açıklama yaptı. Bakanlık, Hakurk ve Gara bölgelerinde düzenlenen hava harekatları sonucunda 13 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Hava Harekatının Detayları

MSB, sürdürülen operasyonların, teröristlerin faaliyetlerini engellemeye yönelik olduğunu vurguladı. Hava harekatlarının, bölgede güvenlik sağlama amacıyla gerçekleştirildiği ifade edildi.

Bu gelişmeler, bölgedeki PKK varlığına karşı yürütülen mücadelede önemli bir adım olarak değer kazanıyor. Türk Silahlı Kuvvetleri, terörle mücadele kapsamında yürüttüğü operasyonlarla bölgedeki güvenlik sorunlarını en aza indirmeyi hedefliyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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