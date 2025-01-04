MSB, Irak'ın Kuzeyinde 10 PKK'lı Teröristi Etkisiz Hale Getirdi

Millî Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde ve Hakurk ile Gara bölgelerinde tespit edilen 10 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

MSB, operasyonların devam ettiğini ve terör ile mücadelenin kararlılıkla sürdüğünü bildirdi. Güvenlik güçleri, bölgede güvenliği sağlamak ve terör örgütünün faaliyetlerini engellemek amacıyla yoğun çalışmalarını sürdürüyor.

Bu başarıların, Türkiye'nin ulusal güvenliğini artırma ve terörist unsurların etkisini minimize etme adına önemli adımlar olduğu vurgulandı.