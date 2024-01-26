MSB Irak'ın kuzeyinde 5 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımla Irak'ın kuzey bölgesinde yürütülen operasyonda terörist temizliğine hız kesmeden devam edildiği belirtildi. Paylaşımda bölgede tespit edilen 5 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği aktarıldı.

Milli Savunma Bakanlığı 'gücünü asil milletimizden alan Türk Silahlı Kuvvetlerimiz'' sözleri ile başladığı açıklamasında bölgede tek bir terörist kalmayıncaya kadar operasyonların ve mücadelenin ihtiyatla devam edeceği mesajını verdi.