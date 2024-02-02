MSB: Irak'ta 4 terörist etkisiz hale getirildi

Irak'ın kuzeyinde yürütülen operasyonda PKK'lı 4 terörist etkisiz hale getirildi. Teröristler Asos bölgesinde tespit edildi ve düzenlenen hava harekatı sonucunda başarılı sonuç elde edildi.

MSB tarafından yapılan paylaşımda Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Irak'ta yürüttükleri terörle mücadele kapsamında 4 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği belirtildi. Bakanlıktan yapılan açıklamada terörle mücadelenin tek bir terörist kalmayıncaya kadar imtina ile devam edileceği mesajı verildi.