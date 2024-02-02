MSB: Irak'ta 4 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı resmi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşıla Irak'ın kuzeyinde 4 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu. Teröristlerin Asos bölgesinde tespit edildiği ve teröristlerin PKK terör örgütüne bağlı olduğu bilgisine ulaşıldı.

MSB: Irak'ta 4 terörist etkisiz hale getirildi
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Irak'ın kuzeyinde yürütülen operasyonda PKK'lı 4 terörist etkisiz hale getirildi. Teröristler Asos bölgesinde tespit edildi ve düzenlenen hava harekatı sonucunda başarılı sonuç elde edildi.

MSB tarafından yapılan paylaşımda Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Irak'ta yürüttükleri terörle mücadele kapsamında 4 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği belirtildi. Bakanlıktan yapılan açıklamada terörle mücadelenin tek bir terörist kalmayıncaya kadar imtina ile devam edileceği mesajı verildi.

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