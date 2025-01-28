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MSB: Irak ve Suriye'de 15 Terörist Etkisiz Hale Getirildi

MSB, Irak ve Suriye'de düzenlenen operasyonlarda toplam 15 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Yayın Tarihi: 28.01.2025 12:18
Güncelleme Tarihi: 28.01.2025 12:18
MSB: Irak ve Suriye'de 15 Terörist Etkisiz Hale Getirildi

MSB'den Önemli Açıklama

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak’ın kuzeyindeki Gara bölgesi ile Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinde gerçekleştirilen başarılı operasyonlarda PKK/YPG mensubu 15 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Operasyonun Detayları

Başlatılan bu askeri harekâtlar, Türkiye'nin güvenliğini sağlamak ve terörle mücadelede kararlılığını sürdürmek amacıyla gerçekleştiriliyor. MSB, mevcut tehditlere karşı operasyonların devam edeceğini vurguladı.

Bu gelişme, Türkiye’nin ulusal güvenliğini sağlama çabalarının bir parçası olarak dikkat çekiyor. Terörle mücadelenin kararlılıkla sürdüğünün altı çizilirken, hedefin terörist unsurları tamamen etkisiz hale getirmek olduğu belirtildi.

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