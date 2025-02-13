MSB, Irak ve Suriye'deki Operasyonlarda 56 Teröristi Etkisiz Hale Getirdi

MSB Basın Bilgilendirme Toplantısı Gerçekleşti

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın ve Suriye'nin kuzeyinde gerçekleşen operasyonlarla ilgili basın bilgilendirme toplantısı düzenledi. Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk, son bir haftada toplam 56 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) ülke ve milletin güvenliği için kararlılıkla devam edeceği terörle mücadele vurgusu yapıldı.

Operasyon Detayları

Aktürk, açıklamalarında, "Pençe-Kilit Operasyonu" bölgesinde ele geçirilen silahlar, mühimmatlar ve yaşam malzemeleri ile ilgili bilgi verdi. Ayrıca, hudutlarda yasa dışı geçiş yapmaya çalışan 140 kişinin yakalandığını, 1799 kişinin ise engellendiğini belirtti. Yılın başından itibaren etkisiz hale getirilen toplam terörist sayısının 377 olduğunu açıkladı.

İsrail'in Uluslararası Hukuk İhlalleri

Aktürk, İsrail'in Filistinlilere yönelik gerçekleştirdiği saldırılara ve uluslararası hukuk ihlallerine dair sert eleştirilerde bulundu. Filistinlilerin maruz kaldığı zulmün bir an önce sona ermesi için 1967 sınırlarına dayalı iki devletli çözüm önerisinin önemini vurguladı.

İkili İlişkiler ve Faaliyetler

Bakan Yaşar Güler’in çeşitli ziyaretleri ve etkinlikleri hakkında bilgi veren Aktürk, Türkiye-Fransa ilişkileri ve bölgesel güvenlik konularında karşılıklı görüş alışverişinin sürdüğünü belirtti. Fransa Silahlı Kuvvetleri Akdeniz Bölge Komutanı’nın Bakanlık ziyaretinden bahseden Aktürk, ayrıca Türkiye-Fransa Stratejik Diyalog Toplantısının 20 Şubat'ta Ankara'da yapılacağını duyurdu.

NATO ve Eğitim-Tatbikat Faaliyetleri

Türkiye'nin NATO üyeliğinin 73. yılına yaklaşırken, Aktürk, Türkiye’nin NATO’nun yapısına katkı sağlamaya devam edeceğini ifade etti. Ayrıca, Türk Silahlı Kuvvetlerinin eğitim ve tatbikat faaliyetlerinin kesintisiz sürdüğünü, özellikle Kars'ta gerçekleştirilen Kış-2025 Tatbikatı'nın başarılı bir şekilde tamamlandığını söyledi.

Savunma Sanayi ve Yeni Silah Sistemleri

Yerli ve milli savunma sanayi ürünlerinin TSK'nın kapasitesini yükseltmeye yönelik faaliyetlerin sürdüğünü belirten Aktürk, Kara Kuvvetleri Komutanlığı için muhtelif Boyga İHA'larının kabul edildiğini ve Milli Deniz Topu Denizhan'ın üretiminin tamamlandığını açıkladı.

Personel ve Askeri Öğrenci Temini

Ayrıca, personel alım süreçlerinin devam ettiğini ifade eden Aktürk, Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi'nin organize ettiği çeşitli kariyer fuarlarına katılacaklarını duyurdu.

(Sürecek)

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk, Bakanlıkta düzenlenen basın bilgilendirme toplantısında açıklamalarda bulundu.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk, Bakanlıkta düzenlenen basın bilgilendirme toplantısında açıklamalarda bulundu.