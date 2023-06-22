MSB: Irak'ın Kuzeyindeki PKK Kampından Kaçan 4 Terörist Teslim Oldu
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MSB tarafından yapılan açıklamada, Irak'ın kuzeyindeki PKK kampından kaçan 4 teröristin Hudut Karakollarına teslim olduğu bildirildi.
MSB: Irak'ın Kuzeyindeki PKK Kampından Kaçan 4 Terörist Teslim Oldu
Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Pençe serisi operasyonları kapsamında Irak'ın kuzeyindeki PKK kampından kaçan 4 teröristin Habur ve Silopi'deki Hudut Karakollarına teslim olduğu belirtildi. Ayrıca açıklamada, teröristlerin Türk adaletine teslim olmalarının tek çıkış yolu olduğu vurgulandı.
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