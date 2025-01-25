MSB, Karadeniz'deki Keşif ve Gözetleme Faaliyetlerine Dikkat Çekti

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Karadeniz'deki sürüklenen mayınların tespiti ile kritik su altı altyapılarının güvenliği amacıyla gerçekleştirilen keşif ve gözetleme faaliyetlerine dair önemli bir paylaşımda bulundu.

Bakanlığın sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Karadeniz'de sürüklenen mayınların tespiti ve kritik su altı altyapılarımızın güvenliği kapsamında, deniz hava vasıtalarıyla keşif gözetleme faaliyetlerine kesintisiz bir şekilde devam ediliyor." ifadeleri kullanıldı.

Ayrıca, paylaşımda Yavuz ve Kanuni sondaj gemileri üzerinde uçuş yapan keşif uçağının kokpitinden çekilen fotoğraflar da yer aldı.