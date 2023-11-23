MSB kaynaklarından Eurofighter açıklaması: En üst modelini almak istiyoruz

Türkiye, NATO müttefiki olan İngiltere ile Eurofighter savaş uçağı tedarikine yönelik görüşmelerini sürdürüyor. Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, konuya ilişkin yaptıkları açıklamada, Türkiye’nin Eurofighter savaş uçağı alımı konusunda ikinci el değil, en üst düzey modeli alma konusunda talebini ilettiğini bildirdi.

Türkiye’nin Eurofighter talebi

Kaynaklar, Türkiye’nin Eurofighter savaş uçağı alımı konusunda İngiltere ile yürüttüğü görüşmelerde, ikinci el değil, en üst düzey modeli alma konusunda talebini ilettiğini belirtti. Kaynaklar, “Türkiye’nin Eurofighter savaş uçağı alımı konusunda ikinci el değil, en üst düzey modeli alma konusunda talebimiz oldu. Bu konuda İngiltere ile görüşmelerimiz devam ediyor. Tedarik konusunu İngiltere üzerinden ele alıyoruz.” dedi.

F-16 tedariki ve modernizasyonu süreci

Kaynaklar, Türkiye’nin F-16 tedariki ve modernizasyonu sürecinin de devam ettiğini ifade etti. Kaynaklar, “F-16 tedariki ve modernizasyonu süreci devam ederken üzerinde durduğumuz tek uçak Eurofighter. Bunun dışında herhangi bir çalışmamız yok. F-16’larımızın modernizasyonu için ABD ile anlaşmamız var. Bu kapsamda 35 adet F-16’nın modernizasyonu tamamlandı, 35 adet daha yapılacak. Ayrıca 40 adet F-16’nın da modernizasyonu için görüşmeler sürüyor.” diye konuştu.

Eurofighter savaş uçağı nedir?

Eurofighter savaş uçağı, Avrupa’nın en gelişmiş çok amaçlı savaş uçağı olarak tanımlanıyor. Almanya, İngiltere, İtalya ve İspanya tarafından ortaklaşa geliştirilen uçak, hava üstünlüğü, hava savunması, hava taarruzu, yakın hava desteği, istihbarat, gözetleme ve keşif gibi görevleri yerine getirebiliyor. Eurofighter savaş uçağı, Mach 2’den fazla hız yapabiliyor, 65 bin feet yüksekliğe çıkabiliyor ve 13 bin 500 kilogram silah taşıyabiliyor. Uçak, Meteor, IRIS-T, ASRAAM, AMRAAM, Sidewinder, Storm Shadow, Brimstone, Taurus, ALARM, Paveway IV, GBU-10, GBU-16, GBU-48, AGM-65 Maverick, CRV7, AIM-9L, AIM-132, AIM-120C, AIM-120D, ASRAAM, IRIS-T, Meteor, Storm Shadow, Taurus KEPD 350, AGM-88 HARM, TAURUS, ALARM, Paveway II, Enhanced Paveway II, Paveway III, Enhanced Paveway III, GBU-10, GBU-16, GBU-24, GBU-48, GBU-49, GBU-50, GBU-54, GBU-59, AGM-65 Maverick, Brimstone, SPEAR 3, Marte ER gibi çok çeşitli silah sistemleri ile donatılabiliyor.