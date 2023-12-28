MSB: Kuzey Irak'taki saldırılarda 71 hedef yok edildi, teröristlere ağır darbe!

Suriye ve Irak’ta terörle mücadele operasyonları devam ediyor. Milli Savunma Bakanlığı, operasyonlarda son durumu paylaştı. Bakanlıkta düzenlenen basın toplantısında, son bir haftada 81 teröristin etkisiz hale getirildiği ve sınır güvenliğinin en üst seviyede sağlandığı bildirildi.

Milli Savunma Bakanlığı, Suriye ve Irak’ta yürütülen terör operasyonları hakkında basın toplantısı yaptı. Bakanlıkta yapılan toplantıda Milli Savunma Bakanlığı Basın Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk, konuştu. 12 askerin şehit olduğu saldırılar sonucu, 71 hedefin imha edildiğini ve 59 teröristin öldürüldüğünü belirten Aktürk, “Bu şekilde son bir haftada 81, yıl içinde ise 2 bin 201 terörist öldürülmüştür.” ifadelerini kullandı.

Aktürk, sınır hattının Cumhuriyet tarihinin en sıkı ve etkili önlemleri ile güvence altına alındığını belirtti. Aktürk, son bir haftada sınırdan kaçak geçmeye çalışan 138 kişinin tutuklandığını açıkladı.