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MSB, Mehmetçiğin Yeni Yıl Mesajını Paylaştı

MSB, yurt içi ve yurt dışındaki Mehmetçilerin yeni yıl mesajını sosyal medyadan paylaştı.

Yayın Tarihi: 31.12.2024 13:01
Güncelleme Tarihi: 31.12.2024 13:05
MSB, Mehmetçiğin Yeni Yıl Mesajını Paylaştı

MSB’den Mehmetçik'in Yeni Yıl Mesajı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Türkiye'nin farklı bölgelerinde ve yurt dışındaki üslerde görev yapan Mehmetçik'in yeni yıl mesajını paylaştı. Bu özel mesaj, bakanlığın sosyal medya hesabından paylaşılan videoda yer aldı.

Fedakarlık ve Vatanseverlik Vurgusu

Videoda, "Milletimizin huzuru için mücadele eden, ülkemizin güvenliği için fedakarlık yapan Mehmetçiğimizin yeni yılda da aklında ve gönlünde yalnızca ülkemiz ve milletimiz olacak" ifadeleri kullanıldı.

Askerlerden Yeni Yıl Mesajları

Suriye'nin kuzeyi, Irak'ın kuzeyi, Van, Ağrı, Mardin Kızıltepe, Hakkari Yüksekova ve Şemdinli ilçelerinde görevli askerler ile Amasya, Diyarbakır ve Batman'da görev yapan havacı personelin yaptığı yeni yıl mesajları, "terörle mücadele" vurgusuyla dikkat çekti.

Deniz Görevindeki Mehmetçik

Somali açıklarındaki TCG Gediz ve TCG Gökova gemilerinin personeli ile Ege'de görev yapan TCG Anadolu gemisinin askerleri, yeni yıllarını kutlarken "Mutlu yıllar Türkiye" mesajına yer verdiler. Ayrıca Sakarya, İstanbul ve Ankara'daki çeşitli birliklerdeki Mehmetçiklerin de benzer ifadelerle yeni yıl dileklerini ilettikleri belirtildi.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Türkiye'nin farklı bölgelerinde ve yurt dışındaki üs bölgelerinde...

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Türkiye'nin farklı bölgelerinde ve yurt dışındaki üs bölgelerinde görev yapan Mehmetçiğin yeni yıl mesajını paylaştı. Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan videolu paylaşımda, Suriye'nin kuzeyi, Irak'ın kuzeyi, Van, Ağrı, Mardin Kızıltepe, Hakkari'nin Yüksekova ile Şemdinli ilçelerinde görev yapan askerlerle, Amasya, Diyarbakır ile Batman'da görevli havacı personelin "terörle mücadele" vurgusu ile yeni yıl mesajları yer aldı.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Türkiye'nin farklı bölgelerinde ve yurt dışındaki üs bölgelerinde...

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Türkiye'nin farklı bölgelerinde ve yurt dışındaki üs bölgelerinde görev yapan Mehmetçiğin yeni yıl mesajını paylaştı. Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan videolu paylaşımda, Suriye'nin kuzeyi, Irak'ın kuzeyi, Van, Ağrı, Mardin Kızıltepe, Hakkari'nin Yüksekova ile Şemdinli ilçelerinde görev yapan askerlerle, Amasya, Diyarbakır ile Batman'da görevli havacı personelin "terörle mücadele" vurgusu ile yeni yıl mesajları yer aldı.

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