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MSB, Mehmetçik İçin Hediyeler Hazırlayan Hayırsever Öğretmeni Ziyaret Etti

MSB, Mehmetçiğe hediyeler hazırlayan hayırsever emekli öğretmen Mevlüde Barış'ı evinde ziyaret etti.

Yayın Tarihi: 26.01.2025 18:27
Güncelleme Tarihi: 26.01.2025 18:27
MSB, Mehmetçik İçin Hediyeler Hazırlayan Hayırsever Öğretmeni Ziyaret Etti

Hayırsever Öğretmenden Mehmetçik İçin Anlamlı Destek

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Mehmetçik için hediyeler hazırlayan hayırsever emekli öğretmen Mevlüde Barış'ı evinde ziyaret etti. Barış, çorap, atkı ve eldiven gibi hediyeler göndermek isteğiyle Bakanlıkla iletişime geçmişti.

Gönülden Gelen Destek

MSB'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Barış'ın Mehmetçikler için hazırladığı hediyelere yer verildi. Ziyaretin fotoğraflarının paylaşıldığı gönderide, “Evinde ziyaret ettiğimiz Mevlüde Barış öğretmenimize teşekkür ederek, Mehmetçiklerimiz adına hediyelerini teslim aldık” ifadeleri dikkat çekti.

Son olarak, Bakanlık, hayırsever öğretmeni saygıyla selamlayarak sağlık ve mutluluk dileklerinde bulundu.

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