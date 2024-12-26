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MSB: Münbiç ve Tişrin Barajı Kontrolü Suriye Milli Ordusu'nda!

MSB, Münbiç ve Tişrin Barajı'nın kontrolünün Suriye Milli Ordusu'nda olduğunu duyurdu.

Yayın Tarihi: 26.12.2024 12:02
Güncelleme Tarihi: 26.12.2024 12:02
MSB: Münbiç ve Tişrin Barajı Kontrolü Suriye Milli Ordusu'nda!

MSB'den Önemli Açıklama

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Münbiç ve Tişrin Barajı'nın kontrolünün Suriye Milli Ordusu'nda olduğunu belirtti. Bu açıklama, terör örgütü tarafından bu bölgelerde yapılmış olan ilerleme iddialarına karşı verilen bir yanıt niteliği taşıyor.

Terör Örgütü İddialarına Cevap

MSB, terör örgütü tarafından söz konusu bölgelerde ilerleme kaydedildiğine dair yapılan açıklamaların gerçeklikle ilişkisiz olduğunu vurguladı. Bu durum, Suriye'deki güvenlik dinamiklerinin net bir şekilde ortaya konmasını sağlıyor.

Türkiye'nin desteğini alan Suriye Milli Ordusu'nun, bölgedeki kontrolü sağlamasında önemli bir rol oynamaya devam edeceği öngörülüyor.

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