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MSB: Münbiç ve Tişrin Barajı'nın Kontrolü Suriye Milli Ordusu'nda

Milli Savunma Bakanlığı, Münbiç ve Tişrin Barajı'nın kontrolünün Suriye Milli Ordusu'nda olduğunu duyurdu.

Yayın Tarihi: 26.12.2024 12:20
Güncelleme Tarihi: 26.12.2024 12:20
MSB: Münbiç ve Tişrin Barajı'nın Kontrolü Suriye Milli Ordusu'nda

Milli Savunma Bakanlığı'ndan Önemli Açıklamalar

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) kaynakları, düzenlenen basın bilgilendirme toplantısında önemli bilgiler paylaştı. MSB, Münbiç ve Tişrin Barajı'nın kontrolünün tamamen Suriye Milli Ordusu'nda olduğunu vurguladı. Ayrıca terör örgütü PKK/YPG'nin son çırpınışlarla kamuoyunda algı yaratmaya çalıştığını belirtti.

Suriye'deki Yeni Dönüm Noktası

MSB kaynakları, Suriye'de bir geçiş sürecinin başladığını ve bu süreçte Türk Silahlı Kuvvetleri'nin rolünün ne olacağına dair şu açıklamalarda bulundu:

"Komşumuz Suriye'deki yeni yönetimin devlet organlarını işler hale getirme çabalarını takip ediyor ve destekliyoruz. Savunma alanındaki işbirlikleri, güvenliğimizin pekiştirilmesi ve bölgesel barış adına kritik öneme sahiptir. TSK, Suriye halkının yanında durmaya devam edecektir."

Terörle Mücadelede Kararlılık

Sözlerine devam eden MSB, "Suriye artık Suriyelilerindir" diyerek terörle mücadelede taviz verilmeyeceğini vurguladı. Terör örgütünün Suriye'yi terk etmesi gerektiğini ve Suriye halkının güvenliğinin sağlanması için gerekli adımların atılacağını belirtti.

Fransa'nın Hava Sahası İhlali

Bakanlık, Fransa'ya ait bir savaş uçağının Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) hava sahasını ihlal etmesiyle ilgili de açıklamada bulundu. MSB, "KKTC'nin güvenliğine tehdit oluşturabilecek her gelişmeyi yakından takip ediyoruz" olarak belirtti ve bu konuda Fransa ile iletişimde olduklarını ifade etti.

Yüksek Disiplin Kurulu Toplantısı

Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edilen teğmenlerle ilgili 16 Ocak 2025'te yapılacak toplantıya dair bilgiler de verildi. MSB kaynakları, "Teğmenlerin savunmaları alınmakta ve YDK'nın verileri değerlendirilecektir" dedi.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk...

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk, Bakanlık'ta düzenlenen haftalık basın bilgilendirme toplantısında açıklamalarda bulundu.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk...

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk, Bakanlık'ta düzenlenen haftalık basın bilgilendirme toplantısında açıklamalarda bulundu.

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