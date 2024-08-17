MSB, Orman Yangınlarıyla Mücadelede Helikopter Destek Sağlıyor

MSB, Orman Yangınlarıyla Mücadelede Aktif Rol Alıyor

Milli Savunma Bakanlığı, Türkiye'nin dört bir yanında devam eden orman yangınlarına karşı etkili bir müdahale gerçekleştirmek amacıyla, 13 helikopter ile destek sağlıyor.

Yangınlarla Savaşta Koordineli Çalışmalar

Bakanlık, İzmir, Manisa, Aydın ve Bolu bölgelerinde süregelen yangınlara karşı, ilgili tüm devlet kurumları ile birlikte yoğun bir çalışma sürdürdüğünü açıkladı.

Helikopter Dağılımı ve Müdahale Alanları

Açıklamada belirtilene göre, Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait 6 helikopter, İzmir'in Karşıkaya ilçesinde yangınlara müdahale ederken; 2 helikopter Manisa'nın Gördes ilçesine, 2 helikopter Bolu'nun Göynük ilçesine ve 3 helikopter de Aydın'ın Bozdoğan ilçesine yönlendirilmiştir.

Orman Yangınlarına Müdahale Süreci

Devletin tüm imkanlarını seferber ederek, bu büyük felakete karşı kararlılıkla mücadele eden Bakanlık, yangınların kontrol altına alınması için var gücüyle çalışmaktadır.