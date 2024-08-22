MSB, Ortak Güvenlik Koordinasyon Merkezi Hakkında Bilgilendirme Yaptı

MSB Basın Bilgilendirme Toplantısı Gerçekleştirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) kaynakları, Irak ile kurulacak olan Ortak Güvenlik Koordinasyon Merkezi hakkında önemli bilgiler paylaştı. Sağlanan bilgilere göre, bu merkez Bağdat'ta kurulacak ve Türkiye ile Irak tarafından görevlendirilecek general seviyesindeki komutanlar tarafından yönetilecektir.

Aksaz Tersanesi Açılış Töreni Detayları

24 Ağustos'ta gerçekleştirilecek olan Aksaz Tersanesi Komutanlığı Açılış ve Deniz Platformları Teslim Töreni ile ilgili de açıklama yapan kaynaklar, törenin ardından PİRİREİS denizaltısının hizmete gireceğini ve HIZIRREİS denizaltısının çeşitli denemelere başlayacağını ifade etti. Ayrıca, MURATREİS denizaltısının havuz donatım faaliyetlerine başlayacağı ve 3 bin tonluk denizaltı havuzunun hizmete gireceği belirtildi.

İmzalanan Mutabakat Zaptı

Başka bir konuda, Irak ile imzalanan mutabakat zaptının sahada nasıl etki göstereceği üzerine gelen soruları yanıtlayan bakanlık kaynakları, basında yer alan bazı metinlerin gerçeği yansıtmadığını kaydetti. İlgili mutabakat, askeri ve güvenlik işbirliğini öngörmekte ve terörle mücadele, ortak sınır güvenliği gibi birçok alanda işbirliği sağlamayı amaçlamaktadır.

Kıbrıs'taki Askeri Hareketlilik

Son olarak, ABD ve İngiltere'nin Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ne asker konuşlandırmasının Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) güvenliği üzerindeki etkisine ilişkin sorulara yanıt veren kaynaklar, bu durumu titizlikle takip ettiklerini vurguladılar. KKTC'nin güvenliği açısından herhangi bir tehdit olmadığını belirttiler.