MSB, PKK'lı 1 teröristin Habur'da yetkililere teslim olduğunu duyurdu

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), sosyal medya hesapları üzerinden yaptığı duyuruyla, Irak'ın kuzeyinden kaçan bir PKK'lı teröristin Habur'daki Hudut Karakolu'na teslim olduğunu açıkladı.