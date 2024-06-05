MSB, PKK'lı 1 teröristin Habur'da yetkililere teslim olduğunu duyurdu

PKK'lı 1 terörist Habur'da yetkililere teslim oldu
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan bir PKK'lı teröristin Habur'da Hudut Karakolu'na teslim olduğunu duyurdu.
Bakanlık, sosyal medya hesapları üzerinden yaptığı açıklamada, teröristin teslim olmasının, etkin ve kararlı operasyonların sonucu olduğunu belirtti.
Etkin ve kararlı operasyonlarımız neticesinde Irak’ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 1 PKK’lı terörist, Habur’da Hudut Karakolumuza teslim oldu.#MillîSavunmaBakanlığı pic.twitter.com/QK0iCrsNoy— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) Haziran 5, 2024