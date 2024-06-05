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MSB, PKK'lı 1 teröristin Habur'da yetkililere teslim olduğunu duyurdu

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), sosyal medya hesapları üzerinden yaptığı duyuruyla, Irak'ın kuzeyinden kaçan bir PKK'lı teröristin Habur'daki Hudut Karakolu'na teslim olduğunu açıkladı.

Yayın Tarihi: 05.06.2024 22:18
Güncelleme Tarihi: 05.06.2024 22:18
MSB, PKK'lı 1 teröristin Habur'da yetkililere teslim olduğunu duyurdu

PKK'lı 1 terörist Habur'da yetkililere teslim oldu

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan bir PKK'lı teröristin Habur'da Hudut Karakolu'na teslim olduğunu duyurdu. 

Bakanlık, sosyal medya hesapları üzerinden yaptığı açıklamada, teröristin teslim olmasının, etkin ve kararlı operasyonların sonucu olduğunu belirtti.

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