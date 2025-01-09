MSB: PKK/YPG/SDG'nin Sivilleri Canlı Kalkan Olarak Kullanması İnsan Hakları İhlali

MSB'den Çarpıcı Açıklama

Türkiye Milli Savunma Bakanlığı (MSB), PKK/YPG/SDG terör örgütlerinin Tişrin Barajı bölgesinde sivilleri canlı kalkan olarak kullanmasının yanı sıra, bu alanda terörist grupları da bölgeye sevk etmesinin insan hakları ihlali anlamına geldiğini vurguladı.

İnsan Hakları İhlali Uyarısı

Bu durum, uluslararası standartlara ve insan hakları hukukuna aykırı bir eylem olarak değerlendiriliyor. MSB, sivillerin korunmasının elzem olduğunu belirterek, terör örgütlerinin bu tür uygulamalarının uluslararası toplum tarafından kınanması gerektiğini ifade etti.