MSB: SDG Uyarısı ve Atina FIR İddialarına Resmi Yanıt

MSB'den Haftalık Basın Bilgilendirmesi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) kaynakları, Kara Kuvvetleri Eğitim ve Doktrin Komutanlığı'nda düzenlenen haftalık basın bilgilendirme toplantısının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

SDG ve Suriye'ye İlişkin Değerlendirme

"SDG terör örgütünün silahsızlanma ve Suriye devletine entegrasyon taahhütlerini yerine getirmemesi, Suriye'nin birlik ve bütünlüğü ile ulusal güvenliğimize tehdit oluşturmaktadır." ifadeleriyle başlayan açıklamada, Türkiye'nin bu konudaki hassasiyetleri vurgulandı.

Bakanlık kaynakları, SDG'nin süreci sabote eden tutumlarına izin verilmeyeceğini, Suriye'nin yeni yönetimiyle işbirliği içinde terörle mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğini belirtti. Açıklamada, SDG terör örgütünün Suriye ordusuna entegrasyon sürecine uyması ve siyasi birliği zedeleyecek her türlü eylem ve söylemden vazgeçmesi gerektiği ifade edildi. Türkiye'nin sürecin takipçisi olmaya devam edeceği ve gerektiğinde hem kendi güvenliği hem de Suriye'nin istikrarına katkı sağlamak için gerekli desteği vereceği kaydedildi.

30 Ağustos Dezenformasyonu: Anıtkabir ve Görüntü İddiaları

Bakanlık kaynakları, 30 Ağustos Zafer Bayramı'na ilişkin basın ve sosyal medyada yayılan iddialara dikkat çekti. Açıklamada, Anıtkabir'de düzenlenen törende yapay zeka ürünü fotoğraflarla generallerin aranmış gibi gösterildiği, törene aileleriyle gelen askeri personelin içeri alınmadığı yönündeki paylaşımlar ile 2019 yılında bir televizyon kanalında yayınlanıp dava süreci devam eden görüntülerin yeniden dolaşıma sokulmasının Türk Silahlı Kuvvetleri'ne yönelik itibarsızlaştırma ve sistematik bir dezenformasyon çabası olduğu belirtildi.

Kaynaklar, sosyal medyanın giderek daha tehlikeli bir hale geldiğini vurgulayarak, halkın yapılan veya yapılmaya çalışılan algı oyunlarına karşı dikkatli ve ihtiyatlı olması gerektiğini söyledi. MSB, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin anayasa ve yasalarla kendisine tevdi edilen görevleri milli güvenliğin teminatı olarak kararlılıkla yerine getirmeye devam edeceğini ifade etti.

Atina FIR İddiasına MSB Açıklaması

Yunan Basınındaki İddia ve MSB'nin Cevabı

Yunan basınında yer alan, "Türkiye'ye ait iki F-16 savaş uçağının Rodos ile Meis arasında uçuş planı sunmadan hareket ederek Atina FIR hattını ihlal ettiği" iddialarına ilişkin MSB kaynakları değerlendirme yaptı.

Kaynaklar, Ege ve Doğu Akdeniz'de Deniz Kuvvetleri Komutanlığına ait uçaklarla uzun yıllardır deniz üzerinde düzensiz göçle mücadele ve deniz resminin oluşturulması kapsamında Deniz Karakol uçuşları icra edildiğini, bu uçuşların hem milli hem de NATO kapsamında yapıldığını belirtti. Olay gününde görev yapan P-72 tipindeki Deniz Karakol Uçağı'nın NATO (Associated Support) uçuşu olarak hem NATO hem de Yunanistan makamlarının bilgisi dahilinde görevini ifa ettiği kaydedildi.

Buna rağmen Yunanistan tarafından, silahsız Deniz Karakol Uçağımıza Girit/Kastellion meydanından silahlı 2 adet F-16 uçağı ile reaksiyon gösterildiği ve önleme yapıldığı ifade edildi. Açıklamada, söz konusu reaksiyon sonucu silahsız uçağın uçuş emniyetinin ihlal edildiği ve tehlikeye sokulup taciz edildiği belirtildi. Bu durum karşısında Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait ani reaksiyon uçaklarının itidalli duruşu koruyarak uçaklar arasında gerekli ayrımı sağladığı aktarıldı.

MSB, NATO makamlarının olay sonrası NATO raporlaşma usulleri aracılığıyla bilgilendirildiğini belirtti ve bu olayın Yunanistan'ın son dönemde söylem ve sahada attığı gerginliği artırıcı adımlarının yeni bir örneği olduğu, ayrıca iki ülke arasında 2023 tarihli Atina Bildirgesi'nin lafzı ve ruhuna aykırı düştüğü değerlendirmesinde bulundu. Türkiye'nin uzlaşmadan yana ve yapıcı yaklaşımını sürdüreceği, bölgedeki olumlu atmosferin muhafazası için çabaların devam edeceği vurgulandı.

Sonuç

MSB kaynakları, hem Suriye sınırındaki güvenlik kaygılarına hem de bölgesel hava sahası olaylarına ilişkin tutarlı ve kararlı bir duruş sergilediklerini belirterek, dezenformasyonla mücadelede kamuoyunu uyardı ve bölgesel istikrarın korunmasına yönelik çabaların süreceğini yineledi.

