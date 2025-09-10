MSB: Şehit Yüzbaşı Cengiz Topel Akdeniz Fırtınası Tatbikatı KKTC'de Sürüyor

MSB: Şehit Yüzbaşı Cengiz Topel Akdeniz Fırtınası Tatbikatı KKTC'de devam ediyor

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) düzenlenen Şehit Yüzbaşı Cengiz Topel Akdeniz Fırtınası Tatbikatı'na ilişkin bir paylaşım yaptı.

Bakanlığın NSosyal hesabından yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

"Akdeniz'de fırtına estiren kahramanlarımız. Şehit Yüzbaşı Cengiz Topel Akdeniz Fırtınası Tatbikatı başarıyla devam ediyor."

Paylaşımda, tatbikata ait görüntüler de yer aldı.

Tatbikatın amacı ve katılımcılar

Katılımların kara, deniz ve hava unsurlarını kapsadığı tatbikat, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığı ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı arasındaki eğitim, işbirliği ve birlikte çalışabilirliği geliştirmeyi hedefliyor.

Tatbikatın 12 Eylül'de sona ermesi planlanıyor.