MSB: Şehit Yüzbaşı Cengiz Topel Akdeniz Fırtınası Tatbikatı KKTC'de Sürüyor

MSB, KKTC'de düzenlenen Şehit Yüzbaşı Cengiz Topel Akdeniz Fırtınası Tatbikatı'nın başarıyla sürdüğünü ve tatbikattan görüntülerin paylaşıldığını duyurdu.

Yayın Tarihi: 10.09.2025 17:18
Güncelleme Tarihi: 10.09.2025 17:18
MSB: Şehit Yüzbaşı Cengiz Topel Akdeniz Fırtınası Tatbikatı KKTC'de Sürüyor

MSB: Şehit Yüzbaşı Cengiz Topel Akdeniz Fırtınası Tatbikatı KKTC'de devam ediyor

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) düzenlenen Şehit Yüzbaşı Cengiz Topel Akdeniz Fırtınası Tatbikatı'na ilişkin bir paylaşım yaptı.

Bakanlığın NSosyal hesabından yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

"Akdeniz'de fırtına estiren kahramanlarımız. Şehit Yüzbaşı Cengiz Topel Akdeniz Fırtınası Tatbikatı başarıyla devam ediyor."

Paylaşımda, tatbikata ait görüntüler de yer aldı.

Tatbikatın amacı ve katılımcılar

Katılımların kara, deniz ve hava unsurlarını kapsadığı tatbikat, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığı ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı arasındaki eğitim, işbirliği ve birlikte çalışabilirliği geliştirmeyi hedefliyor.

Tatbikatın 12 Eylül'de sona ermesi planlanıyor.

İLGİLİ HABERLER

Adalet Bakanlığı'nda Rekor Promosyon Pazarlığı: 100 bin TL Eşiği Geliyor

Çalışanlara Promosyon Müjdesi: Bakanlık Yetkiyi Devretti, 100–120 Bin TL Bekleniyor

İzmir'de 48 Milyon TL'lik Rekor Kırtasiye Desteği — Ödemeler 8 Eylül 2025'te

3 Çocuğu Olana Sıfır Araç Müjdesi: 2025 İlk Arabam Yerli Otomobil Aile Destek Programı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Konya Akşehir'de Silahlı Kavgada Enver Y. Hayatını Kaybetti
2
Mersin'de zincirleme trafik kazası: 5 kişi yaralandı
3
Kayseri Melikgazi'de iki otomobil çarpıştı: 3 ölü, 3 yaralı
4
Fatih'te İş Yeri Tartışması: Bıçaklı Saldırıda 1 Kişi Öldü, Şüpheli Tutuklandı
5
Uşak'ta uyuşturucu operasyonu: 3 kişi tutuklandı
6
Bolu'da Ahududu Hasadı — Bakan İbrahim Yumaklı: 'Gençlere İhtiyacımız Var'
7
Adana'da restorana silahlı saldırı: Garson yaralandı, 17 yaşındaki zanlı tutuklandı

Çalışanlara Promosyon Müjdesi: Bakanlık Yetkiyi Devretti, 100–120 Bin TL Bekleniyor

TES 2026: Maaşlardan 1.500 TL Zorunlu Kesinti ve İkinci Emeklilik

ATM Limitleri Yeniden Düzenlendi: Para Yatırma 185.000 TL'ye Yükseldi

İlim Yayma Vakfı'ndan Aylık 40.000 TL'ye Kadar Burs — Başvuru Süresi Sınırlı

Orta Vadeli Program yayımlandı: 2025-2028 dolar ve enflasyon tahminleri

Adalet Bakanlığı'nda Rekor Promosyon Pazarlığı: 100 bin TL Eşiği Geliyor

Çalışanlara Binlerce Lira: Evlilik ve Çocuk Desteği — 3 Asgari Ücret

İzmir Büyükşehir'den Velilere Kolaylık: Tek Tıkla Servis Ücreti Hesaplayıcı

3 Çocuğu Olana Sıfır Araç Müjdesi: 2025 İlk Arabam Yerli Otomobil Aile Destek Programı

İzmir'de 48 Milyon TL'lik Rekor Kırtasiye Desteği — Ödemeler 8 Eylül 2025'te

Adalet Bakanlığı 15.000 Memur Alımı: Başvuru Açıklaması Geldi

SED Desteği Başvuruları Başladı: Okul Masraflarına 10.005,30 TL'ye Kadar Destek